W skrócie Donald Trump zadeklarował gotowość do spotkania z najwyższym przywódcą Iranu, jeśli strony zawrą porozumienie kończące wojnę.

Trump przyznał, że jeśli działania Iranu doprowadziłyby do śmierci amerykańskich żołnierzy, wznowiłby operację zbrojną przeciwko temu krajowi.

Prezydent USA poinformował o postępie w sprawie zakończenia walk w Libanie i rozmowach z premierem Izraela oraz przedstawicielami Hezbollahu.

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Donald Trump przyznał w rozmowie z mediami w Gabinecie Owalnym, że gdyby w wyniku działań Teheranu zginęli amerykańscy żołnierze, wznowiłby operację zbrojną przeciwko Iranowi. - Jeśli zabiliby amerykańskich żołnierzy, myślę, że zrobiłbym to bardzo szybko - dodał.

Przekazał też, że byłby gotów spotkać się z nowym najwyższym przywódcą Iranu, jeśli stronom udałoby się osiągnąć porozumienie kończące wojnę.

- Nie chcę się spotykać. Ale gdybym miał się spotkać, byłbym zaszczycony takim spotkaniem. Chciałbym zobaczyć, czy uda nam się zawrzeć umowę, ale jeśli ją zawrzemy, możliwe, że bym się z nim spotkał. Nie miałbym nic przeciwko temu - podkreślił prezydent USA.

Przyznał, że "chyba nie jest ulubioną osobą" Chameneiego i powiedział, że w niektórych kręgach nowy irański lider cieszy się dobrą reputacją. Modżtaba Chamenei uzyskał stanowisko najwyższego przywódcy po śmierci ojca - Alego Chameneiego, który zginął z gronem najbliższych współpracowników w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump o "postępie" w Libanie

Trump wyraził też przekonanie, że nie potrzebuje porozumienia z Iranem, by wydobyć z tego kraju zapasy wzbogaconego uranu. - Moglibyśmy to zrobić już teraz. Nie sądzę, żeby mogli nas powstrzymać, gdybyśmy chcieli, ale nie ma powodu. To jest zakopane - kontynuował.

Zapewnił też o "postępie" w sprawie zakończenia walk w Libanie i dodał, że rozmawiał na ten temat z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu i z Hezbollahem.

Nie wiadomo, czy prezydent rozmawiał bezpośrednio z przedstawicielami Hezbollahu - zaznaczył "The New York Times". Dziennik podkreślił, że byłoby to bardzo nietypowe, ponieważ Stany Zjednoczone uznają Hezbollah za organizację terrorystyczną.

Wcześniej w czwartek ta szyicka organizacja wspierana przez Iran odrzuciła propozycję zawieszenia broni wynegocjowaną przez izraelskich i libańskich dyplomatów w Waszyngtonie przy mediacji USA.

- Byłoby bardzo dobrze, gdyby Liban mógł zaznać pokoju. Liban był atakowany przez tak wiele lat, zawsze jako ten słabszy... Byłoby bardzo dobrze, gdyby to się wreszcie skończyło - powiedział Trump.





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