Trump formalnie aresztowany, ale opuści sąd. "Nie ma ryzyka, że ucieknie"

Donald Trump został formalnie aresztowany przez sąd federalny w Miami, który przedstawił mu 37 zarzutów i postawił go w stan oskarżenia - podaje CNN. Przestępstwa dotyczą umyślnego przechowywania i celowego ukrywania niejawnych dokumentów, a także utrudniania śledztwa. Donald Trump nie przyznał się do winy, jednak mógł opuścił budynek sądu, ponieważ "nie ma ryzyka, że ucieknie" - twierdzą prokuratorzy, cytowani przez agencję Reutera. Zadaniem prawniczki Trumpa "to, co się dzieje, można zobaczyć w dyktaturach". - To już nie jest nasza Ameryka - powiedziała Alina Habba.

Zdjęcie Donald Trump / WIN MCNAMEE /GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP