W skrócie Norweski Instytut Nobla podkreślił, że Pokojowa Nagroda Nobla pozostaje nierozerwalnie związana z osobą lub organizacją, której została przyznana.

Maria Corina Machado przekazała Donaldowi Trumpowi medal Pokojowej Nagrody Nobla jako gest wdzięczności za operację obalenia Nicolasa Maduro.

Komitet Noblowski wyjaśnił, że nagrody nie można przekazać innej osobie ani jej cofnąć, niezależnie od losów medalu czy dyplomu.

"Medal i dyplom są symbolami, które potwierdzają, że dana osoba lub organizacja została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla. Sama nagroda - zaszczyt i uznanie - pozostaje nierozerwalnie związana z osobą lub organizacją wyznaczoną na laureata przez Norweski Komitet Noblowski" - podkreśla instytut w piątkowym oświadczeniu.

"Nawet jeśli medal lub dyplom później znajdzie się w posiadaniu kogoś innego, nie zmienia to faktu, komu przyznano Pokojową Nagrodę Nobla" - zaznaczono w komunikacie.

Norweski Komitet Noblowski wyjaśnia: Pokojowej Nagrody Nobla nie da się przekazać ani cofnąć

Norweski Komitet Noblowski przekazał również, że laureat nie może dzielić się nagrodą z innymi ani jej przekazać po ogłoszeniu decyzji. Co więcej, Pokojowa Nagroda Nobla nie może też zostać cofnięta, ponieważ "decyzja jest ostateczna i obowiązuje na zawsze".

Norweski Komitet Noblowski przypomniał jednocześnie, że nie komentuje wypowiedzi, decyzji ani działań laureatów po przyznaniu nagrody. Są one podejmowane na własną odpowiedzialność zwycięzcy.

W statutach Fundacji Nobla nie ma jednak ograniczeń dotyczących tego, co laureat może zrobić z medalem, dyplomem czy pieniędzmi z nagrody.

USA. Maria Corina Machado "przekazała" pokojowego Nobla Donaldowi Trumpowi

Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado poinformowała w czwartek, że wręczyła prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi medal Pokojowej Nagrody Nobla podczas spotkania w Białym Domu w Waszyngtonie.

- Tak, wręczyłam prezydentowi Trumpowi Nagrodę Nobla (…) w uznaniu jego wyjątkowego oddania na rzecz naszej wolności - powiedziała opozycjonistka. Przypomnijmy, 3 stycznia siły specjalne USA przeprowadziły operację pojmania wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro.

Podczas "wręczania" medalu Machado powiedziała Trumpowi, że gest ten ma dla niej wymiar symboliczny. Przypomniała, że 200 lat wcześniej generał Lafayette, francuski dowódca walczący w amerykańskiej wojnie o niepodległość, przekazał Simonowi Bolivarowi - ojcu niepodległości Wenezueli - medal z wizerunkiem George'a Washingtona jako znak wspólnej walki Amerykanów i Wenezuelczyków przeciwko tyranii.

- 200 lat później naród Bolivara daje medal narodowi Washingtona, tym razem medal Pokojowej Nagrody Nobla - dodała.

Lidera wenezuelskiej opozycji w USA. Spotkała się z amerykańskimi senatorami

Podczas spotkania na Kapitolu z senatorami Partii Republikańskiej oraz Partii Demokratycznej Machado powiedziała, że jest bardzo wdzięczna Trumpowi, i zaznaczyła, że jego interwencja 3 stycznia w Wenezueli zmieniła historię tego kraju na zawsze i na dobre.

Jak podkreśliła, administracja Donalda Trumpa zdaje sobie sprawę, że aby osiem milionów wenezuelskich emigrantów mogło wrócić do kraju, konieczna jest odbudowa instytucji, poszanowanie praw człowieka, zagwarantowanie wolności słowa i praworządności oraz przeprowadzenie nowego, autentycznego procesu wyborczego.

- Naciskałam i będę naciskać na to, by Wenezuela miała prezydenta wybranego w wyborach i czuję się dumna, że z nim współpracuję - oświadczyła, odnosząc się do Edmunda Gonzaleza Urrutii, polityk opozycji, powszechnie uznawanego za zwycięzcę ostatnich wyborów prezydenckich w Wenezueli.

