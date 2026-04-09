W skrócie DeCarlos Brown Jr., oskarżony o zabójstwo Iryny Zaruckiej, został uznany przez lekarzy za niezdolnego do udziału w procesie, a raport w tej sprawie przekazano we wtorek.

Obrońca wnioskował o przełożenie rozprawy o sześć miesięcy, a posiedzenie sądu zaplanowano na 30 kwietnia; zarówno prokuratorzy stanowi, jak i federalni domagają się kary śmierci.

Donald Trump wzywał do egzekucji sprawcy, a po zdarzeniu przyjęto "Ustawę Iryny", która ogranicza możliwość zwolnienia za kaucją i ma na celu przywrócenie kary śmierci w Karolinie Północnej.

Oskarżony o morderstwo Ukrainki Iryny Zaruckiej, DeCarlos Brown Jr., został zbadany w Central Regional Hospital 29 grudnia 2025 roku. Obrona przedstawiła jednak wyniki badań w ostatni wtorek.

W raporcie lekarze uznali, że mężczyzna jest "niezdolny do kontynuowania czynności". Zgodnie z prawem stanu Karolina Północna, jeśli oskarżony nie rozumie istoty procesu i nie jest w stanie samodzielnie się bronić, nie może zostać ukarany. Ostateczna decyzja należy jednak do sądu.

Jak przekazał serwis The Assembly, Brown przechodzi też odrębną ocenę psychologiczną w federalnym systemie więziennictwa. Raport z niej ma zostać opublikowany w tym miesiącu.

Zabójstwo Ukrainki w USA. Obrońca wnioskował o przełożenie rozprawy

Obrońca Browna wnioskował o przełożenie rozprawy o sześć miesięcy, aby umożliwić przeprowadzenie obowiązkowego postępowania dotyczącego zdolności oskarżonego do czynności prawnych. Sędzia nie wydał jeszcze orzeczenia w tej sprawie. Posiedzenie zaplanowane jest na 30 kwietnia.

Oprócz morderstwa Brownowi postawiono również zarzut federalny za dopuszczenie się aktu przemocy skutkującego śmiercią w środkach transportu publicznego. Zarówno prokuratorzy stanowi, jak i federalni domagają się dla niego kary śmierci.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło 22 sierpnia 2025 roku w Charlotte w Stanach Zjednoczonych. 23-letnia Iryna Zarucka jechała komunikacją miejską i patrzyła w telefon, gdy napastnik nagle zerwał się z miejsca i kilkakrotnie ranił ją nożem w szyję. Kobieta zginęła na miejscu.

Podejrzany o morderstwo został aresztowany. Okazał się nim wspomniany 34-letni bezdomny DeCarlos Brown Jr. Początkowo trafił on do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu.

Oskarżony ma długą historię kryminalną. Trump wzywał do jego egzekucji

Amerykańskie media zwracały uwagę, że Brown ma długą historię kryminalną. Od 2011 roku był wielokrotnie zatrzymywany za kradzieże, napaści z bronią w ręku i groźby. Siedem miesięcy przed zabójstwem Ukrainki został zwolniony z aresztu za kaucją.

Dodajmy, że w sprawie interweniował Donald Trump, który wzywał do egzekucji sprawcy. Śmierć Zaruckiej była także wykorzystywana przez niego w starciach politycznych z demokratami. Nazywał on bowiem Browna mianem "szalonego potwora", który "wjechał do kraju przez otwarte granice". W rzeczywistości jednak oskarżony mężczyzna urodził się w Charlotte.

Po zdarzeniu gubernator stanu Karolina Północna, Josh Stein - by uczcić pamięć tragicznie zmarłej - przyjął "Ustawę Iryny". Wprowadza ona nowe przypisy, które ograniczają możliwość zwolnienia za kaucją do czasu rozprawy i ma na celu przywrócenie kary śmierci.

Źródło: Ukraińska Prawda, The Assembly

