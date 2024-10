Trump do polskiego dziennikarza. "Nikt nie zrobił dla Polaków tyle, co ja"

- Powinienem zdobyć większość polskich głosów - powiedział Donald Trump w wywiadzie dla Telewizji Republika. Dodał, że "nikt nie zrobił dla Polaków tyle co on". Kandydat republikanów na prezydenta USA odniósł się też do inwazji Rosji na Ukrainę. - Nie byłoby teraz wojny, gdybym był prezydentem. Stało się tak, ponieważ w USA mamy teraz niekompetentne przywództwo - stwierdził. Trump dodał, że "Andrzej Duda jest bardzo dobrym człowiekiem". - Jest moim przyjacielem - powiedział.