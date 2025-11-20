Trump do dziennikarki: "Cicho, świnko". Biały Dom broni prezydenta

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

"Reporterka zachowywała się w sposób niewłaściwy" - oświadczył Biały Dom w odpowiedzi na pytania mediów o postawę Donalda Trumpa względem dziennikarki Catherine Lucey. Prezydent USA pytany przez korespondentkę Bloomberga o opublikowane e-maile Jeffreya Epsteina, powiedział do Lucey: "Cicho, świnko". W komunikacie nie doprecyzowano jednak, co dokładnie Biały Dom zarzuca dziennikarce.

Mężczyzna w garniturze dyskutuje z grupą dziennikarzy na pokładzie samolotu, gestykulując stanowczo w stronę jednej z osób trzymających mikrofon i smartfon. W tle widoczny emblemat z pieczęcią prezydencką oraz ekran z amerykańską flagą.
Biały Dom odniósł się do sytuacji na pokładzie Air Force OneJIM WATSONAFP

W skrócie

  • Donald Trump zwrócił się do dziennikarki Bloomberga słowami "cicho, świnko" podczas pytań o dokumenty związane z Jeffreyem Epsteinem.
  • Biały Dom oświadczył, że reporterka zachowywała się nieprofesjonalnie, nie precyzując szczegółów zarzutów.
  • Nagranie z incydentu wywołało międzynarodową dyskusję, a przedstawiciele Bloomberga bronili niezależności i rzetelności swoich dziennikarzy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O komentarz zwrócił się do Białego Domu magazyn "People". W przesłanym redakcji oświadczeniu stwierdzono, że "ta reporterka zachowywała się w sposób niewłaściwy i nieprofesjonalny wobec swoich kolegów na pokładzie samolotu". Nie wyjaśniono jednak, na czym dokładnie to nieodpowiednie zachowanie miało polegać.

Do sytuacji, o której mowa, doszło na pokładzie samolotu Air Force One. Obecna wśród dziennikarzy korespondentka Bloomberga Catherine Lucey zapytała prezydenta USA o kwestię ujawnienia wszystkich dokumentów związanych z Jeffreyem Epsteinem.

Lucey dociekała, dlaczego Trump przyjął taką, a nie inną postawę wobec sprawy, "skoro w aktach nie ma nic obciążającego". Pytanie wywołało gwałtowną reakcję Trump, który wskazał na dziennikarkę palcem, mówiąc: - Cicho! Cicho, świnko.

USA. Trump uciszył dziennikarkę. Rzecznik Bloomberga zabrał głos

Nagranie z incydentu obiegło światowe media, wywołując lawinę negatywnych reakcji. Sama Lucey proszona przez "The Guardian" o komentarz, zasugerowała kontakt z rzecznikiem prasowym agencji, którą reprezentuje.

"Nasi dziennikarze z Białego Domu pełnią istotną służbę publiczną, zadając pytania bez lęku i bez faworyzowania. Wciąż koncentrujemy się na rzetelnym i dokładnym relacjonowaniu spraw leżących w interesie publicznym" - przekazał rzecznik Bloomberg News.

Zobacz również:

Donald Trump podpisał ustawę o ujawnieniu akt sprawy Jeffrey'a Epsteina
Świat

Ujawnienie akt sprawy Epsteina. Donald Trump: Właśnie podpisałem

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Sprawa Jeffreya Epsteina. Pełne akta sprawy zostaną ujawnione

    Donald Trump poinformował w środę wieczorem, że podpisał ustawę nakazującą resortowi sprawiedliwości ujawnienie pełnych akt sprawy Jeffreya Epsteina. Kongres USA przyjął ją dzień wcześniej.

    Prezydent zarzucił demokratom, że wykorzystali sprawę Epsteina - która według niego dotyczy ich w dużo większej mierze niż Partii Republikańskiej - by spróbować odwrócić uwagę społeczeństwa od sukcesów administracji.

    Dotychczas resort sprawiedliwości opublikował ok. 30 tys. stron dokumentów w sprawie Epsteina, lecz znaczna część z nich została okrojona. Administracja Trumpa twierdziła dotąd, że reszty dokumentów nie może ujawnić ze względów prawnych.

    Trump był przez wiele lat znajomym Epsteina, który został w 2008 r. skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji, a w 2019 r. powiesił się w więzieniu przed procesem federalnym, dotyczącym poważniejszych zarzutów.

    Mimo wieloletniej znajomości Trump twierdził, że wyrzucił Epsteina ze swojego klubu Mar-a-Lago ze względu na to, że "kradł" mu masażystki. We wtorek powiedział jednak, że powodem zerwania z nim stosunków było to, że był "chorym zboczeńcem".

    Zobacz również:

    Donald Trump i ujawnienie listy Epstina. Trwały element drugiej kadencji prezydenta USA
    Świat

    Rzadki akt kapitulacji Donalda Trumpa

    Andrzej Kohut
    Andrzej Kohut
    "Polityczny WF": Zgrana ekipa. Kto z Czarzastym bierze Sejm?interiaINTERIA.PL

    Najnowsze