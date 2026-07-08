Trump daje się we znaki sojusznikom. Media: Mogą odwołać szczyt NATO

W skrócie Przyszłoroczny szczyt NATO planowany w Albanii stoi pod znakiem zapytania z powodu komentarzy Donalda Trumpa i niepokoju sojuszników o relacje z prezydentem USA.

Sojusznicy NATO obawiają się, że spotkanie w Albanii może posłużyć Donaldowi Trumpowi do dalszej krytyki członków Sojuszu, szczególnie wobec zarzutów dotyczących zbyt niskich wydatków na obronność - ustalił Bloomberg.

W ostatnim czasie Donald Trump negatywnie wypowiadał się o kilku krajach NATO, w tym o Hiszpanii, Niemczech, Francji i Włoszech, twierdząc, że USA ponoszą nieproporcjonalnie wysokie koszty.

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Dyskusja na temat odejścia od corocznych szczytów NATO nabrała tempa w tym tygodniu - w czasie, kiedy liderzy Sojuszu spotykają się w Ankarze - twierdzi Bloomberg. Dziennikarze zwrócili uwagę, że prezydent USA nie szczędził przykrych komentarzy swoim towarzyszom.

"Trump powiedział, że przybył do stolicy Turcji tylko ze względu na ciepłe relacje z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem i ponownie wykorzystał swoją pozycję, by umniejszać sojuszowi i kwestionować jego znaczenie" - zauważono.

NATO pod presją Trumpa. Obawy przed szczytem w Albanii

Według ustaleń Bloomberga sojusznicy obawiają się, że przyszłoroczny szczyt w Albanii byłby dla Donalda Trumpa kolejną okazją do "oczerniania" członków NATO.

Obawy potęguje fakt, że Albania przez długi czas nie była w stanie przeznaczyć nawet 2 proc. PKB na swoją obronność. Przypomnijmy, że amerykański przywódca zażądał od krajów zwiększenia wydatków na zbrojenia.

Jak twierdzą informatorzy Bloomberga, szef NATO Mark Rutte zabiega o utrzymanie corocznej formuły szczytów. Nie wiadomo jednak, czy jego rozmowy z Trumpem przyniosą oczekiwany efekt.

Admirał Giuseppe Cavo Dragone, najwyższy rangą oficer wojskowy NATO, powiedział reporterom Bloomberga, że następny na pewno odbędzie się w Albanii, choć nie jest jasne, czy dojdzie do niego w następnym roku, czy może za dwa lata.

Trump znów gorzko o sojusznikach. Tym razem Hiszpania

W ostatnich tygodniach Donald Trump krytykował Niemcy, Francję i Włochy za brak wsparcia amerykańskich działań przeciwko Iranowi. Natomiast podczas środowego przemówienia na szczycie w Ankarze mówił o swoim zawodzie Hiszpanią, którą nazwał "okropnym partnerem".

Biuro premiera Hiszpanii określa wypowiedzi Trumpa jako "business as usual" - nic nowego. "Nasz kraj jest zadowolony z relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Nie jest naszą intencją, żeby ten stan zmieniać" - cytuje agencja Reutera.

Trump ocenił również, że USA są traktowane w NATO "nie fair". - Płacimy nieproporcjonalnie więcej niż inni członkowie Sojuszu - skarżył się.

Źródła: Bloomberg, Reuters

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