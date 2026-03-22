W skrócie Barack Obama nazwał Roberta Muellera jednym z najlepszych dyrektorów FBI i złożył kondolencje jego rodzinie.

Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że "cieszy się", iż Mueller nie żyje, bo "nie będzie mógł więcej krzywdzić niewinnych ludzi".

Robert Mueller prowadził śledztwo w sprawie ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku, które doprowadziło do oskarżenia 37 osób.

Zabierając głos po śmierci Roberta Muellera, były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama w imieniu swoim oraz swojej żony Michelle złożył kondolencje rodzinie byłego dyrektora FBI. Wyrazy współczucia popłynęły także do "wszystkich, którzy go znali i podziwiali".

W swoim wpisie na platformie X Obama ocenił, że Mueller był "jednym z najlepszych dyrektorów FBI", a jego "nieustępliwe zaangażowanie w rządy prawa i niezachwiana wiara w nasze podstawowe wartości uczyniły go jednym z najbardziej szanowanych urzędników publicznych naszych czasów".

Obama docenił przy tym Muellera za to, że w swojej pracy "ratował niezliczone życia". Były amerykański prezydent podkreślił, że mężczyzna objął urząd dyrektora FBI na tydzień przed islamskimi atakami na World Trade Center i Pentagon z 11 września 2001 roku.

Mimo tak trudnych okoliczności Muellerowi udało się sprawować urząd przez długie lata. Przestał on pełnić funkcję dyrektora FBI dopiero w 2013 roku, czyli po ponad dekadzie.

Robert Mueller, 81-letni były dyrektor amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego (FBI), zmarł w sobotę. Jako pierwsza o śmierci Muellera stacja MS NOW. Tego samego dnia głos w sprawie zabrał obecny prezydent USA, Donald Trump.

"Cieszę się, że nie żyje. Nie będzie mógł więcej krzywdzić niewinnych ludzi" - skomentował w mediach społecznościowych.

Stanowisko Trumpa wiąże się z faktem, że w 2017 roku Mueller został mianowany przez Departament Sprawiedliwości specjalnym prokuratorem do nadzorowania federalnego śledztwa w sprawie zarzutów o ingerencję Rosji w wybory prezydenckie z 2016 roku.

To właśnie wtedy Donald Trump wygrał wyścig do Białego Domu po raz pierwszy.

Śledztwo w sprawie afery Russiagate powierzono Muellerowi po tym, gdy amerykański prezydent niespodziewanie zwolnił ówczesnego dyrektora FBI Jamesa Comeya, który nadzorował postępowanie.

Działania Muellera doprowadziły do oskarżenia 37 osób, spośród których siedem przyznało się do winy. Ostatecznie nie udało się udowodnić, że Trump lub ludzie z jego bezpośredniego otoczenia były zamieszane w układy z rosyjskimi służbami. Nie znaleziono jednak także dowodów, które pozwoliłyby to wykluczyć.

Śledztwo sprawiło, że Mueller stał się jednym z głównych celów medialnych ataków obecnego prezydenta USA, który wielokrotnie nazywał jego działania "polowaniem na czarownice", "oszustwem" i "mistyfikacją".

Źródła: Twitter, MS NOW

