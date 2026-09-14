Trump chciał, by była 51. stanem USA, teraz Kanada chce zacieśnić relacje z UE

Alicja Krause

Alicja Krause

Premier Kanady Mark Carney rozważa formułę "członkostwa stowarzyszonego" w Unii Europejskiej - podał w niedzielę dziennik "The Wall Street Journal" (WSJ). Celem jest zacieśnienie relacji tego kraju ze Wspólnotą. Na początku swojej kadencji Donald Trump powiedział, że chce, aby Kanada stała się 51. stanem USA.

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Premier Kanady w garniturze przemawia z mównicy z symbolem klonowego liścia, w tle kanadyjskie flagi.
Kanada chce zacieśnić współpracę z UE. Rozważa specjalny status (zdj. ilustracyjne)DAVE CHANAFP

W skrócie

  • Premier Kanady Mark Carney rozważa opcję stowarzyszonego członkostwa Kanady w Unii Europejskiej i prowadzi na ten temat rozmowy z politykami UE.
  • Trwają dyskusje dotyczące swobodnego przepływu dóbr, usług i pracowników w wybranych sektorach, a także współpracy technologicznej i infrastrukturalnej między Kanadą a UE.
  • Po pogorszeniu relacji z USA rząd Kanady szuka szerszej współpracy z Unią Europejską, co potwierdzają ostatnie wizyty i spotkania premiera Carney'a z europejskimi liderami.
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Według "WSJ" Mark Carney rozmawiał już z niektórymi politykami UE na temat formuły uczestniczenia Kanady w działalności i rynku UE. Tak po stronie kanadyjskiej, jak i po stronie UE, istnieje gotowość do stworzenia nowych ram współpracy - twierdzi dziennik, powołując się na swoje źródła.

Dyskusje mają dotyczyć możliwości swobodnego przepływu dóbr, usług i pracowników w sektorach takich jak energetyka, AI, obronność i minerały krytyczne. Ponadto trwają rozmowy o wspólnych kablach podwodnych, budowie centrów danych, usług w chmurze, nowych sieciach satelitarnych i infrastrukturze, także w celu eksportu kanadyjskiej energii do UE.

"WSJ" wymieniał też rozmowy premiera Kanady z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i innymi politykami europejskimi na temat stworzenia możliwości bezwizowego zamieszkania i pracy na terenie UE dla Kanadyjczyków oraz o uczestniczeniu w unijnym programie Erasmus.

Kanada chce zacieśnić relacje z UE. Rozważa specjalny status

W połowie tygodnia w Strasburgu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi doroczne orędzie o stanie Unii (ang. State of the Union). Orędzia wysłucha także premier Kanady, będąc pierwszym szefem rządu państwa trzeciego, który to uczyni. Carney sam też wygłosi przemówienie w europarlamencie 17 września.

Cytowany w sobotnim komunikacie biura prasowego Carney powiedział, że "Kanada i nasi europejscy partnerzy stają się coraz bliżsi". "Nasze wspólne wartości, uzupełniające się mocne strony i wspólne interesy służą jak silny fundament, na którym możemy budować silniejszą przyszłość" - dodał.

Po wizycie w Strasburgu Carney uda się do Wielkiej Brytanii, gdzie w Liverpoolu spotka się z premierem Andym Burnhamem.

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Następnie, 20 września, Carney złoży wizytę na znajdującym się w pobliżu wybrzeży Kanady francuskim archipelagu Saint-Pierre-et-Miquelon i tam spotka się z prezydentem Francji. Obaj politycy będą rozmawiać o współpracy m.in. w lotnictwie, energetyce, minerałach krytycznych i zaawansowanych technologiach.

Trump chciał, by była 51. stanem. Kanada rozważa "członkostwo stowarzyszone" w UE

Kiedy na początku 2025 r., po objęciu urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpa relacje Kanady z USA zaczęły się pogarszać, zarówno z powodu ceł, jak i wypowiedzi Trumpa o "51. stanie USA", aneksji i rzekomym złym traktowaniu USA przez Kanadę, rząd w Ottawie zaczął poszukiwać szerszej współpracy z innymi partnerami.

W styczniu br. Carney wygłosił w Davos szeroko komentowane wystąpienie, w którym podkreślił, że dawny porządek świata się załamuje, mocarstwa używają ekonomicznej integracji jako broni, ale "średnie mocarstwa" (middle powers - ang.) nie są bezsilne.

W miniony wtorek Carney, podsumowując negocjacje z USA, od których Kanada odstąpiła 21 sierpnia, scharakteryzował amerykańskie działania jako dążenie do tego, by Kanadyjczycy "stali się od nich (USA) jeszcze bardziej zależni". Podkreślił, że już w zeszłym roku ostrzegał, że USA chcą przejąć Kanadę.

- Decyzje o naszej przyszłości nie będą zapadały w Waszyngtonie - powiedział Carney w wystąpieniu zamieszczonym na YouTube.

W styczniu ub.r. tygodnik "The Economist" opublikował analizę zatytułowaną "Dlaczego Kanada powinna dołączyć do Unii Europejskiej", wskazującą na potrzeby UE dotyczące przestrzeni i surowców oraz potrzeby Kanady dotyczące pracowników. W marcu ubiegłego roku podczas swojej pierwszej zagranicznej wizyty jako premier, we Francji i Wielkiej Brytanii, Carney mówił, że Kanada jest "najbardziej europejskim z nieeuropejskich krajów". W czerwcu ubiegłego roku Kanada poszerzyła partnerstwo z UE, także o kwestie obronne, i dołączyła do programu SAFE.

W kwietniu bieżącego roku przebywający z wizytą w Kanadzie prezydent Finlandii Alexander Stubb powiedział, że Kanada jest tak blisko Unii Europejskiej, że można rozważać członkostwo Kanady w UE.

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