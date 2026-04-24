Trump chce zawiesić Hiszpanię w ramach NATO? Jest reakcja premiera kraju

W skrócie Premier Hiszpanii Pedro Sanchez poinformował, że opiera się wyłącznie na oficjalnych dokumentach Stanów Zjednoczonych w sprawie możliwego zawieszenia Hiszpanii w NATO.

Według agencji Reutera w wewnętrznym e-mailu Pentagonu pojawiły się opcje ukarania sojuszników z NATO, w tym zawieszenie Hiszpanii w Sojuszu w związku z niewspieraniem działań USA wobec Iranu.

Stosunki amerykańsko-hiszpańskie są napięte po powrocie Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta USA, który krytykował Hiszpanię za m.in. niewystarczające wydatki na obronność i odmowę wsparcia działań w wojnie z Iranem.

- Nie opieramy się na e-mailach, tylko na oficjalnych dokumentach sporządzonych przez Stany Zjednoczone - poinformował Sanchez, cytowany przez portal publicznego nadawcy RTVE.

Premier Hiszpanii podkreślił też "pełną współpracę" z sojusznikami w ramach prawa międzynarodowego.

Trump chce zawiesić uczestnictwo Hiszpanii w NATO? Sanchez reaguje

- Jesteśmy lojalnym partnerem - zapewnił polityk, który przebywa w piątek na nieformalnym szczycie przywódców UE na Cyprze.

W ostatnich miesiącach Sanchez wielokrotnie krytykował działania USA w Wenezueli i na Bliskim Wschodzie jako niezgodne z prawem międzynarodowym.

Rzecznik rządu Niemiec oświadczył w piątek, że Hiszpania jest państwem członkowskim NATO i nie ma powodu, by to zmieniać.

Rośną napięcia na linii Waszyngton - Madryt. Wojna na Bliskim Wschodzie zaogniła podziały

Jak przekazała w piątek agencja Reutera, w wewnętrznym e-mailu Pentagonu przedstawiono opcje ukarania sojuszników z NATO, którzy - zdaniem resortu - nie wsparli działań USA w wojnie z Iranem.

Obejmują one zawieszenie członkostwa Hiszpanii w Sojuszu i rozpatrzenie stanowiska USA w sprawie roszczeń Wielkiej Brytanii do Falklandów.

Stosunki amerykańsko-hiszpańskie są napięte od czasu powrotu prezydenta USA Donalda Trumpa do Białego Domu. Wielokrotnie krytykował on rząd w Madrycie m.in. za zbyt niskie wydatki na obronność, a ostatnio także za odmowę pomocy Waszyngtonowi w wojnie USA i Izraela przeciw Iranowi.

Hiszpania nie zgodziła się na korzystanie przez wojska amerykańskie z hiszpańskiej przestrzeni powietrznej ani z baz na południu kraju w trakcie operacji na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone od dekad korzystają z dwóch baz wojskowych w Andaluzji - morskiej Rota i lotniczej Moron.

Trump już wcześniej groził, że NATO powinno rozważyć wyrzucenie Hiszpanii z Sojuszu, a także groził temu krajowi zerwaniem wymiany handlowej.

Gajewska w "Graffiti" o zdjęciu Kaczyńskiego z Czarnkiem i Morawieckim: Groteskowe Polsat News