Trump chce zaostrzyć prawo. "Nie mamy wyjścia. Kara śmierci"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Kara śmierci będzie grozić za popełnienie zabójstwa na terenie Waszyngtonu - poinformował we wtorek prezydent USA Donald Trump. Jak dodał, środek ten ma działać odstraszająco i pomóc zwalczać przestępczość w amerykańskiej stolicy. - Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na to w tym kraju, ale nie mamy wyjścia - dodał.

Donald Trump zapowiedział wprowadzenie kary śmierci za morderstwo w Waszyngtonie
Donald Trump zapowiedział wprowadzenie kary śmierci za morderstwo w WaszyngtonieAaron Schwartz / CNP / BloombergGetty Images

- Jeśli ktoś dokona zabójstwa w stolicy, będziemy domagać się (dla niego) kary śmierci - powiedział na posiedzeniu gabinetu prezydent USA. Jak dodał, ma to działać jako silny środek prewencyjny.

- Wszyscy, którzy o tym słyszeli, zgadzają się z tym. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na to w tym kraju, ale nie mamy wyjścia - podkreślił.

Zobacz również:

Trump podsumował walkę z przestępczością w stolicy. Podał nowy kierunek
Świat

Trump podsumował walkę z przestępczością w stolicy. Podał nowy kierunek

Wojciech Barański
Wojciech Barański

    Trump zaznaczył, że ma to dotyczyć Waszyngtonu, czyli Dystryktu Kolumbia. Poszczególne stany mają w tej sprawie decydować samodzielnie. W stolicy USA kara śmierci nie obowiązuje od 1981 r. Prezydent może jednak dokonać zmian w lokalnym prawie, ponieważ Waszyngton posiada wyjątkowy status prawny, który sprawia, że nie funkcjonuje on na takiej samej zasadzie jak inne stany, a większe uprawnienia ma w nim władza federalna.

    USA. Donald Trump zapowiada walkę z przestępczością w Waszyngtonie

    Donald Trump już od kilku tygodni prowadzi walkę z przestępczością w Waszyngtonie. 11 sierpnia poinformował o wysłaniu oddziałów Gwardii Narodowej do stolicy i poddaniu tamtejszej policję kontroli federalnej. Jak stwierdził krok ten ma na celu "przywrócenie prawa, porządku i bezpieczeństwa".

    "Waszyngton zostanie dziś wyzwolony! Przestępczość, barbarzyństwo, brud i szumowiny znikną. Sprawię, że nasza stolica znów będzie wielka" - pisał wtedy amerykański prezydent na platformie Truth Social.

    W 2023 roku w Dystrykcie Kolumbii, liczącym około 700 tys. mieszkańców, odnotowano 274 morderstwa. Był to najwyższy wynik od 20 lat - podała Associated Press. Agencja zaznaczyła, że mimo iż Waszyngton jest jednym z najniebezpieczniejszych dużych miast Ameryki, w innych ośrodkach wskaźnik przestępczości jest wyższy.

    Trump zapowiedział również, że rozważa podobne kroki w stosunku do innych miast takich jak Chicago, Nowy Jork i Baltimore.

    Zobacz również:

    Donald Trump wysyła do Waszyngtonu Gwardię Narodową
    Świat

    "Waszyngton zostanie dziś wyzwolony". Trump wysyła Gwardię Narodową

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    Krajewski w "Gościu Wydarzeń": Można czasem już zatęsknić za prezydentem DudąPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze