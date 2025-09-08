Trump chce wysłać Gwardię do Chicago. Duchowni nie kryją zaniepokojenia

Adrianna Rymaszewska

Adrianna Rymaszewska

Kościoły w Chicago reagują na zapowiedź Donalda Trumpa, który chce wysłać do miasta Gwardię Narodową. Duchowni wystosowali do mieszkańców apel m.in. o pozostawanie w stałym kontakcie z bliskimi. - Nie będziemy rozpaczać, nie będziemy się bać - zadeklarował jeden z pastorów. - To nie wojna, to zdrowy rozsądek - odpiera zarzuty prezydent USA.

Donald Trump chce wysłać wojsko na ulice Chicago
Donald Trump chce wysłać wojsko na ulice ChicagoMEHMET ESER / CHARLY TRIBALLEAUAFP

W skrócie

  • Kościoły w Chicago reagują na zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu Gwardii Narodowej do miasta.
  • Duchowni apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i informowanie bliskich o swoim położeniu.
  • Propozycja Trumpa budzi kontrowersje wśród lokalnych władz i wywołuje debatę na temat skuteczności oraz legalności takich działań.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Chicago ma być kolejnym już miastem, któremu Donald Trump grozi wysłaniem Gwardii Narodowej, mającej walczyć z przestępczością. Radykalne działania prezydenta USA budzą jednak wiele wątpliwości natury etycznej i prawnej. Na zapowiedzi głowy państwa zareagowały lokalne kościoły.

Donald Trump wyśle Gwardię do Chicago? Lokalni duchowni reagują

Duchowni w Chicago nie kryją rosnących obaw związanych z rozmieszczeniem w mieście gwardzistów. W związku z tym postanowili uspokoić mieszkańców i wystosować do nich apel, radząc, jak postąpić w razie spełnienia obietnicy przez Trumpa, np. poprzez informowanie bliskich o swoim miejscu pobytu.

- Musicie zacząć mówić ludziom o tym, gdzie jesteście, żebyście nie zniknęli - przekazał podczas mszy pastor Marshall Hatch z New Mount Pilgrim Missionary Baptist Church.

Zobacz również:

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow
Ukraina - Rosja

Rosja odpowiada na groźby Trumpa. "Nie mogą nas zmusić"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Jednocześnie kapłan zapewnił, że katolicka społeczność "nie zamierza się bać". - Nie poddamy się i nie ulegniemy faszyzmowi i autorytaryzmowi - zapewnił.

    Z kolei pastor Francisco 'Paco' Amador z parafii New Life Community w dzielnicy Little Village, odnosząc się do rosnącej niepewności, stwierdził, że "w każdej chwili może się wydarzyć wszystko".

    Gwardia Narodowa w Chicago. Trump mówi o "światowej stolicy morderstw"

    Donald Trump zapowiedział, że rozwiąże problem przestępczości w Chicago, które określił mianem "światowej stolicy morderstw". Wszedł tym samym w ostry spór z gubernatorem stanu Illinois, demokratą J.B. Pritzkerem, atakując go i stwierdzając, iż "pilnie potrzebuje on pomocy, tylko jeszcze o tym nie wie".

    Wcześniej Gwardia Narodowa została rozmieszczona w stolicy USA - Waszyngtonie, który tradycyjnie jest bastionem politycznych przeciwników republikanów.

    Zobacz również:

    Zjednoczenie Narodowe prowadzi w sondażu we Francji
    Świat

    Czekają na upadek rządu. Skrajna prawica liderem sondażu

    Aldona Brauła
    Aldona Brauła

      Tymczasem statystyki FBI z 2024 r. wskazują, że Chicago nie jest nawet w pierwszej dwudziestce amerykańskich miast z największą liczbą zabójstw na 100 tys. mieszkańców, choć w liczbach bezwzględnych w ubiegłym roku to właśnie tam dokonano najwięcej morderstw w całym kraju - 461.

      Pod koniec sierpnia burmistrz Chicago Brandon Johnson wydał dekret, w którym stanowczo sprzeciwił się planom prezydenta USA, oświadczając, że chicagowska policja nie będzie "współpracować z agentami federalnymi w ramach wspólnych patroli organów ścigania, operacji aresztowań ani innych zadań organów ścigania, w tym egzekwowania przepisów imigracyjnych".

      Zobacz również:

      Samolot z Gdańska musiał lądować w Wiedniu
      Świat

      Zakłócenia sygnału GPS nad Słowacją. Problemy samolotu z Polski

      Dawid Zdrojewski
      Dawid Zdrojewski
      Polska na czarnej liście Trumpa? "Choć raz się powinno wpaść"Polsat NewsPolsat News

      Najnowsze