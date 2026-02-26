W skrócie Donald Trump opublikował w internecie krytyczny wpis na temat kongresmenek Ilhan Omar i Rashidy Tlaib po ich reakcji na jego przemówienie w Kongresie.

Trump skrytykował reakcje Demokratów podczas orędzia oraz w ostrych słowach odniósł się do wypowiedzi aktora Roberta De Niro po zakończeniu orędzia.

Prezydent USA zarzucił Ilhan Omar, Rashidzie Tlaib i Robertowi De Niro wyjątkowo niskie IQ i zasugerował, że powinni zostać odesłani ze Stanów Zjednoczonych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wtorek Donald Trump wygłosił w Kapitolu coroczne orędzie o stanie państwa. Podczas przemówienia dwie muzułmańskie kongresmenki wdały się z nim w głośną polemikę.

Dzień później prezydent USA zamieścił na platformie Truth Social obraźliwy wpis, który uderzał w zachowanie polityczek. Jak stwierdził, podczas jego orędzia kobiety "krzyczały niekontrolowanie" i "wyglądały, jakby powinny zostać umieszczone w zakładzie psychiatrycznym".

Donald Trump uderzył w amerykańskie kongresmenki. "Szkodliwe dla kraju"

Trump zasugerował, że za tego typu incydenty kongresmenki powinny zostać "odesłane tam, skąd przyszły".

"Kiedy ludzie potrafią się tak zachowywać, wiedząc, że są skorumpowanymi politykami, tak szkodliwymi dla naszego kraju, powinniśmy odesłać ich stamtąd, skąd przyszli - tak szybko, jak to możliwe" - pisał amerykański przywódca.

Podczas wtorkowego orędzia przed połączonymi izbami Kongresu, Trump skrytykował demokratów, którzy nie zareagowali na jego wezwanie, by wstać. Po tym, jak prezydent powiedział, że "powinni się wstydzić" za swoje zachowanie, Ilhan Omar zarzuciła Trumpowi, że jest odpowiedzialny za śmierć zastrzelonego przez służby imigracyjne Alexa Prettiego w Minnesocie.

Pielęgniarz zmarł podczas protestów, jakie wybuchły w reakcji na śmierć 37-letniej Renee Good, zastrzelonej przez służby imigracyjne. Mężczyzna zmarł wskutek ran postrzałowych zadanych przez jednego z funkcjonariuszy ICE.

Prezydent USA wściekły na Roberta De Niro. "Nie ma pojęcia, co robi ani mówi"

W dalszej części wpisu Trump uderzył w amerykańskiego aktora i zdobywcę dwóch Oscarów Roberta De Niro. Po zakończeniu prezydenckiego orędzia artysta wygłosił przemówienie, w którym skrytykował działania Trumpa. Polityk uznał, że niektóre z wypowiedzianych przez aktora słów można by określić jako "przestępstwo".

Jak pisał, Ilhan Omar i Rashida Tlaib powinny "wsiąść na pokład statku z obłąkanym Robertem De Niro", który jest osobą o "wyjątkowo niskim IQ, która absolutnie nie ma pojęcia, co robi ani mówi".

"Ameryka jest teraz większa, lepsza, bogatsza i silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, i doprowadza ich to do szału!" - podsumował swój wpis Trump.

Przemówienie Trumpa w Kongresie. Pobił historyczny rekord

Trwające godzinę i 47 minut przemówienie Trumpa o stanie państwa było najdłuższym tego typu wystąpieniem w historii Stanów Zjednoczonych. Poprzedni rekord ustanowił w 2000 roku Bill Clinton, który przemawiał w Kongresie przez godzinę i 20 minut.

Trump oświadczył, że Ameryka nigdy nie była w lepszej kondycji, niż za jego prezydentury. Zapewnił, że jego administracja ma zamiar położyć kres "zabijaniu i rzezi", jakie mają miejsce w wojnie Rosji z Ukrainą.

Nie wspomniał jednak o niedawnych protestach w Minnesocie wywołanych jego polityką imigracyjną, ujawnieniu akt Jeffreya Epsteina czy amerykańskich staraniach o przejęcie kontroli nad Grenlandią.

Źródła: AFP, Truth Social

"Wydarzenia": 17-latek pomagał kobiecie wysiąść z pociągu. Chwilę później doszło do tragedii Polsat News