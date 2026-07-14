Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Trump chce wypełnić wolę zmarłego sojusznika. "Najważniejsze dziedzictwo"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Donald Trump jest gotów poprzeć ponadpartyjny projekt ustawy w sprawie sankcji wobec Rosji, którego inicjatorem był republikański senator Lindsey Graham - informuje stacja CNN. Lider republikańskiej większości w Senacie John Thune ocenił, że propozycja to "najważniejsze dziedzictwo" zmarłego kongresmena.

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Donald Trump
Donald TrumpSAUL LOEBAFP

W skrócie

  • Donald Trump zapowiedział poparcie ustawy sankcyjnej wobec Rosji, której inicjatorem był senator Lindsey Graham - informuje CNN.
  • Projekt ustawy ma uprościć przyjęcie pakietu sankcji, nad którym Graham pracował przez kilka lat.
  • Ustawa przewiduje możliwość nałożenia przez Trumpa wysokich ceł na import z państw kupujących rosyjską ropę, gaz i uran.
  • Po śmierci senatora Grahama, współautor projektu Richard Blumenthal planuje konsultacje z kierownictwem Senatu i szuka nowego republikańskiego partnera.
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Jak informuje CNN, powołując się na przedstawiciela Białego Domu, Donald Trump zaledwie kilka dni po niespodziewanej śmierci republikańskiego senatora Lindsey Grahama poparł projekt ustawy w sprawie sankcji wobec Rosji.

Prawdopodobnie ułatwi to przyjęcie dokumentu, nad którym Graham pracował przez wiele lat, dążąc do jego ostatecznego zatwierdzenia - podaje stacja.

Media: Trump poprze inicjatywę Lindseya Grahama. Chodzi o sankcje wobec Rosji

Wcześniej Graham i senator z ramienia Partii Demokratycznej Richard Blumenthal twierdzili, że administracja Trumpa jest gotowa poprzeć wspólną propozycję.

W piątek, czyli dzień przed nagłą śmiercią Grahama, obaj informowali, że po długich negocjacjach osiągnęli porozumienie. Wówczas nie było wiadomo, czy Trump poprze projekt ustawy, ponieważ wielokrotnie go krytykował i domagał się szerszych uprawnień w zakresie samodzielnego nakładania sankcji.

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"Jego największe dziedzictwo". Ponadpartyjna zgoda przy projekcie Grahama

Lider republikańskiej większości w Senacie John Thune, że Biały Dom ściśle współpracował z Grahamem nad projektem ustawy i wyraził nadzieję na jego pomyślne przyjęcie.

- Będzie to wymagało poparcia zarówno demokratów, jak i republikanów w Senacie, ale mam nadzieję, że nam się to uda - mówił Thune.

Według polityka w ostatnich dniach życia Grahama pakiet sankcji był "rzeczą, z której najbardziej cieszył i z pewnością będzie to jego najważniejsze dziedzictwo".

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Współautor projektu sankcji na Rosję, demokratyczny senator Richard Blumenthal, poinformował, że w najbliższym czasie omówi z kierownictwem Senatu zakończenie prac nad ustawą. Polityk chce też rozpocząć poszukiwania nowego republikańskiego partnera po śmierci Grahama.

Według informacji CNN projekt ustawy ma umożliwić Trumpowi nałożenie wysokich ceł na import z krajów kupujących rosyjską ropę, gaz ziemny i uran. Ma to na celu zwiększenie presji gospodarczej na Moskwę w związku z jej wojną przeciwko Ukrainie.

Lindsey Graham, republikański senator z Karoliny Południowej, zmarł w sobotę. Dzień wcześniej przebywał z wizytą w Ukrainie, gdzie spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Był powszechnie uważany za jednego z największych sojuszników Kijowa w Waszyngtonie.

Źródło: CNN

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