Trump chce wstrzymania dochodzenia ws. przetrzymywanych przez niego tajnych dokumentów

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

Do sądu trafił w poniedziałek wniosek złożony przez Donalda Trumpa. Chodzi o wstrzymanie dochodzenia w sprawie przetrzymywanych przez niego tajnych dokumentów na czas powołania specjalnego niezależnego urzędnika do ich zbadania. Były prezydent USA we wniosku oskarża także FBI o politycznie motywowany atak.

Zdjęcie Donald Trump / SHAWN THEW / AFP