W skrócie Spór między demokratami a administracją Donalda Trumpa skutkuje możliwym opóźnieniem wprowadzenia nowych sankcji przeciwko Rosji i jej głównym partnerom energetycznym.

Projekt przewiduje cła do 100 procent oraz sankcje wobec rosyjskich instytucji i statków, a także rozszerzenie restrykcji na Iran i Hezbollah.

Część demokratów wyraża obawy dotyczące zwiększenia uprawnień prezydenta USA w zakresie nakładania ceł, podczas gdy republikanie wzywają do szybkiego przegłosowania ustawy.

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Administracja Donalda Trumpa chce, aby Stany Zjednoczone mogły nałożyć cła w wysokości do 100 proc. na pięć państw kupujących największe ilości rosyjskiej ropy i gazu. Wśród krajów potencjalnie objętych restrykcjami wymieniane są przede wszystkim Chiny i Indie. Według brytyjskiego dziennika na liście może znaleźć się również Turcja.

Nowe przepisy mają ograniczyć dochody, które Rosja uzyskuje ze sprzedaży surowców energetycznych i przeznacza na finansowanie wojny przeciwko Ukrainie. Projekt przewiduje także sankcje wobec rosyjskich władz, instytucji finansowych, państwowych przedsiębiorstw oraz podmiotów wspierających przemysł zbrojeniowy Kremla. Restrykcje mają objąć również statki należące do tzw. rosyjskiej floty cieni.

Demokraci obawiają się rozszerzenia kompetencji Trumpa

Propozycja cieszy się szerokim, ponadpartyjnym poparciem. Pod projektem podpisało się ponad 60 senatorów - wystarczająco wielu, aby pokonać próbę zablokowania ustawy za pomocą senackiego obstrukcjonizmu. Największym problemem pozostaje jednak ustalenie terminu głosowania i porozumienie w sprawie trybu procedowania dokumentu.

Część demokratów sprzeciwia się zapisom łączącym sankcje z cłami. Jak twierdzą, ten środek stanie się także "koniem trojańskim", dając Trumpowi nowy sposób wprowadzania ceł.

- Trump pokazał, że skrajnie nieodpowiedzialnie nadużywa uprawnień do nakładania ceł, co szkodzi naszej gospodarce. Wiem, że pracujemy nad ograniczeniem tych kompetencji i właśnie na tym będę się koncentrował - powiedział demokratyczny senator Cory Booker, wymieniany jako jeden z potencjalnych kandydatów partii w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

Booker podkreślił jednocześnie, że Stany Zjednoczone powinny zrobić wszystko, co możliwe, aby wesprzeć Ukrainę. Zaznaczył jednak, że kluczowe znaczenie będą miały szczegółowe zapisy ustawy.

Pierwotna wersja projektu zakładała nawet 500-procentowe cła na towary pochodzące z państw kupujących rosyjską ropę, gaz i inne surowce. Po negocjacjach propozycję złagodzono. Najnowszy projekt przewiduje taryfy do 100 proc. i koncentruje się na pięciu największych odbiorcach rosyjskich surowców energetycznych.

Republikanie odpowiadają demokratom. "To odpowiedni moment"

Stanowisko części demokratów skrytykowała republikańska senator z Alabamy Katie Britt. Polityk zasugerowała, że sprzeciw wobec Trumpa może okazać się dla opozycji ważniejszy niż udzielenie pomocy Ukrainie.

- Czy oni nienawidzą Trumpa bardziej, niż rzeczywiście chcą pomóc Ukrainie? Wśród demokratów znalazło się wielu ludzi, którzy powiedzieli: "To właściwy krok. Teraz jest odpowiedni moment, aby to zrobić". Wierzę, że ostatecznie pozostali pójdą za ich przykładem - stwierdziła.

Republikański senator Jerry Moran określił spór wokół przepisów jako "smutny". Projekt był jednym z najważniejszych przedsięwzięć zmarłego 11 lipca senatora Lindseya Grahama. Jeszcze przed śmiercią polityk miał uzgodnić z Białym Domem najważniejsze elementy ustawy. Po jego śmierci projekt nazwano Senator Lindsey O. Graham Sanctioning Russia Act of 2026.

Sankcje również wobec Iranu i Hezbollahu

Lider republikańskiej większości w Senacie John Thune poinformował, że do projektu włączono również sankcje wymierzone w Iran. Jak nadmienił, prowadzi w tej sprawie rozmowy zarówno z republikanami, jak i demokratami.

Dodanie nowych zapisów miało nastąpić na wniosek Trumpa. Prezydent USA opowiedział się także za objęciem restrykcjami wspieranego przez Teheran libańskiego Hezbollahu. Demokraci analizują zmienioną wersję projektu, a przywódcy Senatu próbują doprowadzić do głosowania przed najbliższą przerwą w pracach Kongresu.





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