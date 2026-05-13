Trump chce "otworzyć" Chiny. Stanowcza zapowiedź prezydenta

Patryk Idziak

Prezydent USA Donald Trump poinformował w drodze do Chin, że poprosi Xi Jinpinga o "otwarcie" azjatyckiego giganta na amerykańskie firmy. Wcześniej, pytany, czy zwróci się także o pomoc Pekinu w zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie, przekonywał, że nie ma takiej potrzeby.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Donald Trump w garniturze i żółtym krawacie wskazuje palcem przed siebie; w tle pojazd z flagą USA.
Donald Trump przekazał, o czym będzie rozmawiał z Xi JinpingiemBrendan SmialowskiAFP

W skrócie

  • Donald Trump zapowiedział, że podczas wizyty w Chinach poruszy temat otwarcia rynku chińskiego na amerykańskie firmy.
  • Rozmowy prezydentów USA i Chin mają koncentrować się na kwestiach Iranu, sytuacji Tajwanu oraz współpracy gospodarczej.
  • Trump stwierdził, że nie ma potrzeby prosić Pekinu o pomoc w konflikcie z Iranem. USA i Chiny miały wcześniej ustalić wspólne stanowisko dotyczące cieśniny Ormuz.
Wizyta Donalda Trumpa w Chinach potrwa od 13 do 15 maja i będzie pierwszym od ponad pół roku spotkaniem twarzą twarz z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Według zapowiedzi rozmowy liderów mają skupić się na Iranie, sytuacji Tajwanu, a także współpracy gospodarczej.

Trump w drodze do Chin. Prezydent USA z liczną delegacją

Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że podczas swojej wizyty w Pekinie będzie reprezentował interesy amerykańskiego rynku.

"Zamierzam poprosić prezydenta Xi, przywódcę o niezwykłych zasługach, o 'otwarcie' Chin, aby ci wybitni ludzie mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i pomóc w wyniesieniu Chińskiej Republiki Ludowej na jeszcze wyższy poziom!" - napisał w mediach społecznościowych.

Trump odniósł się w ten sposób do licznej delegacji przedstawicieli amerykańskich przedsiębiorstw, którzy będą mu towarzyszyć w Chinach - łącznie 17 osób. Według "The New York Times" prezydent USA chce omówić utworzenie rady inwestycyjnej i rady handlu z Chinami.

Pekin pomoże USA zakończyć wojnę? Trump: Nie ma potrzeby

Donald Trump był pytany we wtorek, czy jego rozmowy z Xi Jinpingiem mogą przyczynić się do zakończenia wojny z Iranem. Odpowiedział jednak, że jest to zbędna dyskusja.

- Nie sądzę, żebyśmy potrzebowali pomocy z Iranem. Wygramy to w taki czy inny sposób, pokojowo lub inaczej - powiedział.

Jednocześnie amerykańska administracja poinformowała we wtorek, że USA i Chiny uzgodniły w zeszłym miesiącu wspólne stanowisko w sprawie cieśniny Ormuz, w tym sprzeciw wobec pobierania przez Iran opłat za przepuszczanie statków.

Tajwan liczy na Stany Zjednoczone

Oprócz wojny na Bliskim Wschodzie uwagę przed szczytem Trumpa i Jinpinga skupia temat sporu o Tajwan. Chiny niezmiennie od lat postrzegają wyspę jako własne terytorium i - choć celem ma być "pokojowe zjednoczenie" - nie wykluczą użycia siły w celu podporządkowania sobie tamtejszych władz.

Minister spraw zagranicznych Tajwanu Lin Chia-lung w poniedziałek przekonywała, że USA będą bronić tajwańskiej niezależności. - Utrzymujemy ciągłą komunikację ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno poprzez publiczne oświadczenia rządu USA, jak i przez kanały niepubliczne. Jesteśmy przekonani o stabilnym rozwoju tajwańsko-amerykańskich relacji - mówiła.

Źródła: AFP, Reuters, "The New York Times"

