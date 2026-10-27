Trump chce kolejnego kraju. "Zróbmy z niego 51. stan"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Wenezuela może zostać kiedyś 51. stanem USA - powiedział w Teksasie prezydent Donald Trump. Poinformował też, że do USA dotarł tankowiec z milionem baryłek darmowej ropy z Wenezueli, która będzie rafinowana w Teksasie.

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Prezydent USA Donald Trump na tle amerykańskiej flagi
Prezydent USA Donald TrumpChip SomodevillaGetty Images

W skrócie

  • Donald Trump oświadczył podczas wiecu w Teksasie, że Wenezuela mogłaby w przyszłości stać się 51. stanem USA, zamieniając urząd prezydenta na gubernatora.
  • Do USA dotarł pierwszy tankowiec z milionem baryłek darmowej ropy z Wenezueli, która ma zostać rafinowana w Teksasie i uzupełnić strategiczne rezerwy kraju.
  • Prezydent Trump wykorzystuje wiece wyborcze do wsparcia republikańskich kandydatów, przed zbliżającymi się wyborami połówkowymi 3 listopada.
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Trump powiedział na wiecu, że dzięki "historycznemu zwycięstwu" w Wenezueli Amerykanie mają dostęp do ogromnej części światowych zasobów ropy naftowej. W styczniu ubiegłego roku amerykańskie siły pojmały i wywiozły przywódcę tego kraju Nicolasa Maduro i postawiły mu zarzuty.

Prezydent poinformował, że do USA dotarł tankowiec z milionem baryłek ropy z Wenezueli, które USA otrzymały za darmo.

- Będzie ona rafinowana właśnie tutaj, w Teksasie, między innymi tutaj, w Corpus Christi - dodał prezydent. We wtorek Trump ma też wystąpić na drugim wiecu w Teksasie - w Lubbock.

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Wcześniej Trump zapowiedział, że razem z sekretarzem stanu Marco Rubio w Teksasie symbolicznie "odbiorą" milion baryłek wenezuelskiej ropy załadowanej na tankowiec. Trump powiedział, że jest to "prezent" od władz w Caracas.

Według zapowiadanych planów, ropa z Wenezueli ma zostać użyta do uzupełnienia strategicznej rezerwy naftowej. Administracja Trumpa wypuściła na rynek ponad 100 mln baryłek z rezerwy, by ustabilizować ceny surowca po rozpoczęciu wojny z Iranem.

Trump o Wenezueli: Zróbmy z niej 51. stan

Trump oświadczył też na wiecu w Teksasie, że Wenezuela "stanie się zamożnym krajem i kto wie, może już niedługo stanie się 51. stanem Stanów Zjednoczonych". - To możliwe. Zróbmy z niego 51. stan, a zamiast prezydenta będziemy wybierać gubernatora. Co wy na to? Mają dużo ropy - dodał.

Trump występuje na wiecach, by poprzeć kandydatów republikańskich w czasie kampanii przed wyborami połówkowymi, które odbędą się 3 listopada.

Prezydent zachęca do głosowania na republikańskiego kandydata na senatora Kena Paxtona, który - jak wskazują sondaże - może przegrać z demokratą Jamesem Talarico jako pierwszy kandydat partii do Senatu od niemal 30 lat.

- Jeśli kandydujesz w Teksasie, a nie lubisz broni, mięsa ani ropy naftowej, to moim zdaniem powinieneś zdecydowanie przegrywać - powiedział Trump, odnosząc się do Talarico.

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