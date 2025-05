Informację AP przekazało dwóch urzędników amerykańskiej administracji chcących zachować anonimowość. Wkrótce nazwa Zatoka Arabska (ang. Arab Gulf/ Gulf of Arab) ma być powszechnie obowiązującą w miejsce Zatoki Perskiej. Media zwracają uwagę, że ruch jest odpowiedzią na wezwania krajów arabskich zlokalizowanych wokół akwenu. Teheran zdania nie zmienia i wciąż zachowuje swoje historyczne związki z zatoką, w tym nazwę.

Nowa decyzja amerykańskiej administracji to kolejny krok w stronę przeobrażenia sceny geopolitycznej. Tuż po zaprzysiężeniu na prezydenta USA Donald Trump zrealizował swoją obietnicę i wyborczą, przekształcając Zatokę Meksykańską na Zatokę Amerykańską . Decyzja wywołała sprzeciw południowego sąsiada Stanów Zjednoczonych, a także stała się zarzewiem konfliktu rządu federalnego z mediami.

Nowemu nazewnictwu nie podporządkowała się Associated Press i wciąż używała starej, powszechnej nazwy akwenu. W odpowiedzi na to Biały Dom zakazał dziennikarzom relacjonowania wydarzeń przy 1600 Pennsylvania Avenue. Agencja pozwała administrację do sądu.