Trump bał się "niewłaściwego sygnału". Nagły komunikat po deklaracji USA

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Siły zbrojne Korei Południowej, Japonii i USA przeprowadzą we wrześniu wspólne manewry - poinformowało dowództwo armii południowokoreańskiej. Mają one sprawdzić gotowość sprostania "zwiększającemu się zagrożeniu ze strony Korei Północnej". Komunikat pojawił się po decyzji Donalda Trumpa, który zarządził ograniczenie udziału USA w sierpniowych ćwiczeniach z Seulem.

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Donald Trump w garniturze i żółtym krawacie idzie z czarną teczką; obok flaga USA, zdjęcie ilustracyjne.
Donald Trump ograniczył udział USA we wspólnych manewrach z Koreą Południową (zdj. ilustracyjne)JIM WATSONAFP

W skrócie

  • We wrześniu odbędą się wspólne manewry sił zbrojnych Korei Południowej, Japonii i USA, mające sprawdzić przygotowanie na zagrożenia ze strony Korei Północnej.
  • Ćwiczenia, nazwane "Freedom Edge", zostaną przeprowadzone na wodach międzynarodowych koło wyspy Jeju w dniach 9-11 września.
  • Wcześniej Stany Zjednoczone ogłosiły decyzję o ograniczeniu wspólnych ćwiczeń z armią Korei Południowej.
  • Media podały, że ograniczenie ćwiczeń może być związane z odmową Seulu wsparcia USA w konflikcie z Iranem lub relacjami Trumpa z północnokoreańskim przywódcą.
  • Donald Trump potwierdził planowane spotkanie z Kim Dzong Unem jeszcze w tym roku.
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Manewry pod kryptonimem "Freedom Edge" odbędą się w dniach 9-11 września na wodach międzynarodowych, na południowy wschód od południowokoreańskiej wyspy Jeju i będą miały charakter obronny - przekazał w komunikacie Komitet Połączonych Szefów Sztabów armii Korei Południowej.

Ćwiczenia odbędą się wkrótce po zapowiedzi Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone ograniczą wspólne ćwiczenia z siłami zbrojnymi Korei Południowej ponieważ wysyłają one "niewłaściwy sygnał" Korei Północnej.

Trump ograniczył wspólne manewry z Seulem. Media o możliwych powodach

19 sierpnia sojusznicy przekazali, że skrócą doroczne wspólne manewry wojskowe z 11 do pięciu dni i ograniczą część szkoleń terenowych.

Pierwszy etap wspólnych ćwiczeń Seulu i Waszyngtonu rozpoczął się 17 sierpnia. Minister obrony Korei Południowej informował wówczas o odwołaniu ich drugiej fazy, dodając, że spodziewano się "działań kontratakujących po początkowej fazie obronnej".

Jako jeden z powodów takiego ruchu Trump wymienił odmowę Seulu wsparcia sił USA w wojnie z IranemMedia wskazują, że za ruchem republikanina może także stać jego obawa o relacje z północnokoreańskim przywódcą.

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Donald Trump spotka się z Kim Dzong Unem? "Jeszcze w tym roku"

Jak informował "The Wall Street Journal", prezydent USA planuje spotkanie z Kim Dzong Unem. Według ustaleń dziennika do spotkania ma dojść przy okazji szczytu APEC w Chinach.

Sam Trump, pytany przez dziennikarzy o te doniesienia, nie sprecyzował konkretnej daty, ale potwierdził, że wydarzenie jest planowane jeszcze w tym roku. Jak podkreślił, obaj "dobrze się dogadują", a północnokoreański dyktator dysponuje "57 bardzo potężnymi głowicami jądrowymi".

Do ostatniej rozmowy między przywódcami na takim szczeblu doszło w 2019 roku.

Z kolei Kim Jo Dzong - siostra północnokoreańskiego dyktatora, szefowa Departamentu Propagandy i Agitacji - przekazała, że nic jej nie wiadomo o jakimkolwiek kontakcie Kima i Trumpa w ostatnim czasie.

Zaledwie kilka godzin po tej deklaracji Donalda Trumpa odnośnie planowanego spotkania z dyktatorem południowokoreańskie Połączone Szefy Sztabów (JCS) przekazały, że Korea Północna wystrzeliła salwę rakiet balistycznych w kierunku Morza Japońskiego.

Do zdarzenia doszło jeszcze w czasie, gdy południowokoreańskie wojsko odbywało ćwiczenia z żołnierzami ze Stanów Zjednoczonych.

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