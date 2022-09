Pomimo zmroku i padającego deszczu przed Pałacem Buckingham na ostatni przyjazd Elżbiety II do swojej głównej rezydencji czekały tysiące ludzi. Ostatnia podróż zaczęła się we wtorek po południu w katedrze św. Idziego w Edynburgu. Stamtąd trumna została przewieziona na lotnisko, a późnym popołudniem wojskowy samolot transportowy C-17 Globemaster wylądował w bazie RAF Northolt w zachodnim Londynie, gdzie oczekiwali m.in. premier Liz Truss, minister obrony Ben Wallace i dowódca RAF marszałek Mike Wigston.

Księżniczka Anna: To zaszczyt towarzyszyć Matce w ostatniej podróży

Przez całą drogę z katedry św. Idziego, gdzie trumna przez ostatnie 24 godziny była wystawiona na widok publiczny, zmarłej królowej towarzyszyli jej córka, księżniczka Anna oraz jej mąż wiceadmirał Timothy Lawrence.

Księżniczka Anna opublikowała oświadczenie, w którym określiła to jako zaszczyt i przywilej. "Miałam szczęście dzielić ostatnie 24 godziny życia mojej najdroższej Matki. To był zaszczyt i przywilej towarzyszyć jej w jej ostatniej podróży. Świadectwo miłości i szacunku okazanego przez tak wielu podczas tej podróży było zarówno uczące pokory, jak i podnoszące na duchu" - napisała.

"Wszyscy będziemy dzielić wyjątkowe wspomnienia. Składam moje podziękowania każdemu, kto podziela nasze poczucie straty. Być może przypomniano nam, jak wiele z jej obecności i wkładu w naszą narodową tożsamość braliśmy za pewnik. Jestem również tak wdzięczna za wsparcie i zrozumienie oferowane mojemu drogiemu bratu Karolowi, gdy przyjmuje dodatkowe obowiązki monarchy. Mojej matce, królowej, dziękuję" - dodała.

W Pałacu Buckingham czekał król Karol III z małżonką

Z bazy trumna została przewieziona samochodem do Pałacu Buckingham, gdzie oczekiwali na nią król Karol III, królowa-małżonka Camilla i inni członkowie rodziny królewskiej. W Pałacu Buckingham pozostanie przez kilkanaście godzin, w czasie których hołd królowej oddadzą członkowie rodziny królewskiej oraz personel pałacu, a w środę wczesnym popołudniem zostanie przewieziona w uroczystym kondukcie do Pałacu Westminsterskiego, siedziby brytyjskiego parlamentu, gdzie będzie wystawiona na widok publiczny do dnia pogrzebu, czyli poniedziałku 19 września. Od godz. 16 czasu polskiego będzie tam wystawiona na widok publiczny.

We wtorek po południu trumna z ciałem brytyjskiej królowej Elżbiety II została wyniesiona z katedry św. Idziego w Edynburgu, gdzie od poniedziałkowego wieczora wystawiona była na widok publiczny. Tysiące chętnych do oddania hołdu zmarłej monarchini czekało w długiej kolejce przez wiele godzin. Na dwie godziny przed zamknięciem drzwi do katedry hołd królowej oddało ponad 26 tys. osób - informował szkocki rząd.

Elżbieta II zmarła w czwartek na zamku Balmoral w północno-wschodniej Szkocji w wieku 96 lat.