W skrócie Donald Trump zamierza podczas wizyty w Pekinie omówić z Xi Jinpingiem kwestie sprzedaży broni amerykańskiej dla Tajwanu, zapewniając przy tym, że Chiny nie zdecydują się na przejęcie wyspy, dopóki jest prezydentem USA.

Sprzedaż pakietu uzbrojenia dla Tajwanu przez administrację Trumpa spotkała się z ostrą reakcją Chin, które nałożyły sankcje na amerykańskie firmy zbrojeniowe i zorganizowały manewry wokół wyspy.

Trump planuje również podczas rozmów z Xi Jinpingiem poruszyć sprawę uwięzionego hongkońskiego aktywisty Jimmi'ego Lai, choć nie wie, czy chiński przywódca zgodzi się na jego uwolnienie.

Donald Trump odniósł się do sprawy podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Pytany o dalsze dostawy uzbrojenia dla Tajwanu przyznał, że temat będzie jednym z kluczowych punktów rozmów z Xi Jinpingiem.

- Xi chciałby, byśmy tego nie robili i odbędziemy tę dyskusję - powiedział amerykański prezydent.

Trump zasugerował jednocześnie, że dzięki jego relacjom z chińskim przywódcą sytuacja wokół Tajwanu pozostanie stabilna. - Jeśli ma się odpowiedniego prezydenta, nie sądzę, żeby to się stało. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Mam bardzo dobre relacje z prezydentem Xi - stwierdził.

Tajwan i więzień Pekinu. Trump zapowiada trudne rozmowy z Xi

Prezydent USA po raz kolejny przekonywał, że wojna w Ukrainie nie wybuchłaby, gdyby to on sprawował władzę wWaszyngtonie. W podobnym tonie mówił o napięciach wokół Tajwanu.

Trump zwrócił również uwagę na geograficzne położenie wyspy. - Tajwan jest bardzo daleko, bardzo, bardzo daleko - około 9500 mil od USA, podczas gdy od Chin dzieli go jedynie 67 mil - powiedział.

Dodał jednak, że Tajwan może liczyć na silne wsparcie regionalnych sojuszników, w tym Japonii oraz państw Azji i Pacyfiku.

W grudniu ubiegłego roku administracja Trumpa ogłosiła sprzedaż rekordowego pakietu uzbrojenia dla Tajwanu o wartości ponad 11 miliardów dolarów. Decyzja wywołała ostrą reakcję Pekinu.

Republikanin zapowiedział, że podczas spotkania z Xi Jinpingiem może poruszyć również sprawę hongkońskiego biznesmena i działacza prodemokratycznego Jimmi'ego Lai, przetrzymywanego w chińskim więzieniu od 2020 roku.

Prezydent USA przyznał jednak, że nie jest pewien, czy chiński przywódca zgodzi się na jego uwolnienie. - Jimmy Lai wywołał wiele zamieszania w Chinach - ocenił Trump.

W swojej wypowiedzi porównał sytuację do sprawy byłego dyrektora FBI Jamesa Comey'a, wobec którego prowadzone jest postępowanie związane z wpisami w mediach społecznościowych.

Napięcie w rejonie Pacyfiku. Trump leci na rozmowy do Pekinu

Chiny nałożyły sankcje na 20 amerykańskich firm zbrojeniowych i rozpoczęły szeroko zakrojone manewry wojskowe wokół wyspy. Według doniesień Pekin miał także ostrzec, że dalsza sprzedaż broni może doprowadzić do odwołania planowanej wizyty Trumpa w Chinach.

W odpowiedzi amerykański prezydent zdecydował się wstrzymać procedurę finalizacji transakcji. W poniedziałek grupa senatorów i kongresmenów z obu partii zaapelowała jednak o jej zatwierdzenie.

Donald Trump rozpocznie dwudniową wizytę w Pekinie we wtorkowy wieczór czasu polskiego. Oficjalne rozmowy z Xi Jinpingiem mają rozpocząć się w czwartek rano.

Spotkanie będzie uważnie obserwowane przez światowe rynki i partnerów USA w regionie Indo-Pacyfiku, ponieważ może wpłynąć na przyszłość relacji amerykańsko-chińskich oraz bezpieczeństwo Tajwanu.

