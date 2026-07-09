W skrócie Podczas szczytu NATO w Ankarze duński dziennikarz zapytał sekretarza generalnego Marka Rutte o jego rzekomą uległość wobec działań Donalda Trumpa. Czy to nie wpływa na pański szacunek do siebie samego? - zapytał dziennikarz.

Mark Rutte stwierdził, że polityka Donalda Trumpa wzmacnia Europę oraz NATO, a także uznał to za transformacyjny charakter szczytu.

Sekretarz generalny NATO odpowiedział, że sprawa Grenlandii została rozwiązana podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos i współpraca w ramach NATO jest kontynuowana.

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Podczas konferencji prasowej w trakcie szczytu NATO w Ankarze duński dziennikarz Rasmus Svaneborg zwrócił się do sekretarza generalnego NATO z pytaniem o jego relacje z Donaldem Trumpem. Duńczyk, nie przebierając w słowach, zasugerował nadmierną uległość Marka Ruttego wobec amerykańskiego prezydenta.

- Mark, siedzisz obok Donalda Trumpa, kiedy mówi o podbijaniu Grenlandii, atakowaniu naszych sojuszników, jak Hiszpania, wszczynaniu wojen handlowych - rzeczy, których stara Margot raczej by nie zaaprobowała. Czy to nie wpływa na twój szacunek do siebie samego, gdy tak siedzi pan i nic nie mówi? - zapytał dziennikarz.

Trudne pytanie do szefa NATO. "Czy to nie wpływa na pański szacunek"

Mark Rutte nie dał się zbić z tropu i stwierdził, że amerykański prezydent zasłużył na pochwałę, gdyż jego polityka prowadzi do wzmocnienia Europy.

- Wiesz, zawsze staram się docenić pochwałę, gdy jest ona zasłużona, i myślę, że powinniśmy chwalić Donalda Trumpa za to, że NATO jest o wiele silniejsze. Oczywiście, ma to związek z rosyjskim zagrożeniem, ma to związek z wojną na Ukrainie, ale w dużej mierze ma to również związek z prezydentem Trumpem, który realizuje teraz to, co próbował osiągnąć Eisenhover z USA, czyli zrównanie wydatków w USA i Europie - powiedział sekretarz generalny NATO.

- To wzmacnia Europę. Sprawia, że Europa staje się dla Stanów Zjednoczonych bardziej istotna jako partner. To jest transformacyjny charakter tego szczytu - powiedział Mark Rutte.

Mark Rutte chwali Donalda Trumpa. "To wzmacnia Europę"

Szef NATO odpowiedział także na pytanie o Grenlandię, co było szczególnie wrażliwą kwestią, biorąc pod uwagę duńskie pochodzenie Svaneborg. Według Marka Rutte kwestia wyspy została zamknięta podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, po którym Donald Trump odstąpił od interwencji zbrojnej.

- Jeśli chodzi o Grenlandię (…) Mieliśmy spotkanie w Davos i powiedziałem wtedy: zgadzam się z tobą, jeśli chodzi o Rosję, jeśli chodzi o Chiny, jeśli chodzi o dostęp do Wysokiej Północy, ale róbmy te rzeczy razem. Mamy od tego NATO, pracujmy nad tym wspólnie. Właśnie tym się zajmujemy - stwierdził Rutte.





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