Zgorączka chikungunya wywołuje objawy podobne do grypy i przenoszona jest przez komary, których populacja zaczyna wzrastać w Europie przez zmiany klimatyczne.

We Francji odnotowano przypadek lokalnego zakażenia gorączką chikungunya, bez wcześniejszego wyjazdu w regiony tropikalne.

Chikungunya, wywoływana przez wirusa chikungunya, występuje głównie w południowej Azji i wschodniej Afryce. Podobnie jak denga, przenoszona jest przez komary - Aedes aegypti, Aedes albopictus (nazywany komarem tygrysim)i Aedes polynesiensis. Przypadek zakażenia opisywany przez niemiecki "Spiegel", miał jednak miejsce w europejskim kraju - we Francji. Co więcej, osoba, która zachorowała na tropikalną gorączkę, nie miała za sobą podróży w miejsca występowania wirusa. Do zakażenia musiało zatem dojść lokalnie.