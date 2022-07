Tropikalne upały w Hiszpanii zbierają śmiertelne żniwo

Cytowany przez dziennik "El Periodico" ośrodek naukowo-medyczny poinformował, że tylko w okresie pomiędzy 9 a 11 lipca zmarło z powodu tropikalnych upałów 51 osób.

Madrycki instytut szacuje, że wskutek wysokich temperatur powietrza od początku lipca w Hiszpanii zmarło w sumie 70 osób.

Hiszpania. Gdzie temperatura jest najwyższa?

Od soboty w kilku regionach Hiszpanii, szczególnie na zachodzie i południu kraju, występuje fala ponad 40-stopniowych upałów.

Najbardziej doświadczonymi tropikalną aurą wspólnotami autonomicznymi Hiszpanii są Andaluzja, Kastylia i Leon, Estremadura, a także Galicja. W ciągu ostatnich dni maksymalne temperatury powietrza oscylowały tam na poziomie 42-45 stopni C.

Ekstremalne upały nie tylko w Hiszpanii

Z wysokimi temperaturami zmagają się też w ostatnich dniach mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Tamtejszy urząd meteorologiczny Met Office poinformował w czwartek, że ostrzeżenie drugiego stopnia w związku z falą ekstremalnych upałów w niemal całej Anglii i w większej części Walii zostało wydłużone do końca dnia we wtorek. Zacznie ono obowiązywać w niedzielę rano. W Londynie mieszkańcy proszeni są o ograniczenie zużycia wody.

Met Office przewiduje, że szczyt fali upałów nastąpi nie w niedzielę lub poniedziałek, lecz w poniedziałek lub we wtorek. Wtedy też będzie największe prawdopodobieństwo, że pobity zostanie historyczny rekord temperatury zanotowanej w Wielkiej Brytanii - pochodzi on sprzed trzech lat i wynosi 38,7 st. C.

