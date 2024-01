Podczas zwycięskiego przemówienia były prezydent Trump uderzył w koncyliacyjny ton, zapowiadając, że już wkrótce podzielony kraj się zjednoczy . Chwilę później przystąpił jednak do znanych z wieców ataków przeciwko Demokratom i "komunistom, faszystom i marksistom" oraz mediom. Mówił też, że "rozwiąże Ukrainę i Izrael". - Rosja nigdy nie zaatakowałaby Ukrainy, gdybym był prezydentem . Putin i ja dobrze się dogadywaliśmy, dogadywaliśmy się bardzo dobrze - to dobra rzecz, nie zła rzecz - przekonywał.

Prawybory w Iowa. Ron DeSantis na drugim miejscu. "Rzucili w nas wszystkim prócz zlewu"

Prawybory w Iowa. Dlaczego są tak istotne?

Prawybory w rolniczym stanie Iowa są tradycyjnie pierwszym z serii głosowań, które wyłonią kandydata partii w listopadowych wyborach. Kolejne odbędą się 23 stycznia w New Hampshire. Mimo że decydują one o wyznaczeniu zaledwie 40 z ponad 2,5 tys. delegatów na konwencję Partii Republikańskiej, która w lipcu w Milwaukee formalnie wybierze kandydata, mają one kluczowe znaczenie. To tu od miesięcy koncentrowały się wysiłki kampanii wyborczych kandydatów, zaś wynik w Iowa może przesądzić o dalszym sukcesie lub porażce kampanii.