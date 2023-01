Trener kazał im zrobić 400 pompek. Licealiści w szpitalu

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

Kilku kilku uczniów z Teksasu trafiło do szpitala po tym, jak zostali zmuszeni przez trenera do wykonania do 400 pompek w ciągu godziny podczas treningu futbolu amerykańskiego. Miała być to kara za niewłaściwe zachowanie. Rodzice złożyli skargi, a szkoła podjęła czynności wyjaśniające całe zdarzenie.

Zdjęcie Trener został wysłany na przymusowy urlop / Rockwall ISD / 123RF/PICSEL