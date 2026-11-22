W skrócie Niemiecka Bundeswehra zmieniła plany transportu sprzętu wojskowego na Litwę, rezygnując z przejazdu kolumny czołgów przez Polskę na rzecz transportu kolejowego.

Decyzję o zmianie formy transportu sprzętu 10. Dywizji Pancernej na manewry Grand Eagle 26 motywowano obawą przed niepotrzebnym prowokowaniem Rosji.

Przedstawiciele NATO potwierdzili, że decyzję skonsultowano z Sojuszem, zaznaczając, że podczas ćwiczeń stale analizują kwestie odstraszania i unikania prowokacji.

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"Bundeswehra zmieniła plany: czołgi i pojazdy zostały przetransportowane koleją zamiast transportem drogowym" - pisze tygodnik "Der Spiegel". Widocznie chciano zapobiec sytuacji, że poruszający się po polskich drogach konwój jest dla wszystkich widoczny - wyjaśnia redakcja.

Decyzja została podjęta nagle - czytamy w "Spieglu", który informuje, że chodzi o oddziały, które biorą udział w manewrach Grand Eagle 26 na Litwie.

Wyznaczone do ćwiczeń jednostki 10. Dywizji Pancernej miały początkowo jako konwój przemieszczać się przez Polskę drogami. Po zmianie decyzji ciężki sprzęt dywizji został przerzucony na Litwę transportem kolejowym.

NATO komentuje decyzję Niemiec. "Stale analizujemy"

Jak pisze "Bild am Sonntag", powodem zmiany decyzji była obawa przed "niepotrzebnym prowokowaniem" Rosji widokiem kolumny niemieckich czołgów zmierzających w kierunku wschodniej flanki NATO. Decyzja została skonsultowana z Sojuszem.

"NATO od dawna nie ćwiczyło tak intensywnie reakcji na sytuację zagrożenia. Przy wszystkich manewrach stale analizujemy, czy ćwiczenia przebiegają tak, żeby osiągnąć właściwy stopień odstraszania, a równocześnie, żeby unikać niepotrzebnych prowokacji" - powiedział redakcji "Bild am Sonntag" przedstawiciel NATO.

Wielkie manewry na Litwie. Niemcy ćwiczą szybki przerzut sił NATO

Niemieckie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że "zmiana sposobu transportu wojska nie jest niczym nadzwyczajnym i musi być przedmiotem ćwiczeń, gdyż w sytuacji rzeczywistego konfliktu może się okazać potrzebna".

Celem ćwiczeń "Grand Eagle 26" jest m.in. szybki przerzut Bundeswehry na wschodnią flankę NATO.

Jak przypomniała w niedzielę agencja Reutera, na Litwie od końca 2027 roku będzie stacjonować niemiecka brygada pancerna licząca 5 tys. żołnierzy. Będzie dysponować ona około 2 tys. pojazdów wojskowych, w tym kilkudziesięcioma czołgami. Około 1,8 tys. żołnierzy już jest na miejscu.



