Władze Bośni i Hercegowiny zapowiedziały drobiazgowe śledztwo w sprawie potrójnego morderstwa, do którego doszło w tym kraju w piątek. Sprawca najpierw transmitował w mediach społecznościowych, jak strzela do byłej żony. Podczas ucieczki zabił dwie kolejne osoby, by ostatecznie popełnić samobójstwo. Bośniacki wymiar sprawiedliwości rozpoczął postępowanie również przeciwko miejscowej sędzi, która kilka dni przed tragedią miała odmówić wydania zakazu zbliżania się byłego męża do ofiary.