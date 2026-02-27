W skrócie Paramount Skydance zapłaciło 110 mld dolarów za przejęcie Warner Bros. Discovery.

Netflix nie skorzystał z prawa do złożenia konkurencyjnej oferty i wycofał się z rywalizacji.

Pracownicy CNN i CBS News obawiają się masowych zwolnień w wyniku fuzji.

- Netflix miał prawo zrównać ofertę z PSKY (Paramount Skydance). Jak wszyscy wiecie, ostatecznie z tego nie skorzystał. W rezultacie dziś rano podpisano umowę z PSKY. I tak to wygląda - powiedział przedstawiciel koncernu.

Paramount Skydance przejmuje Warner Bros. Discovery

Szczegóły zawartej umowy nie są jeszcze całkowicie znane. Według agencji Reutera transakcja opiewa na 110 mld dolarów.

Zarząd WBD informował wcześniej, że oferta Paramount zakładała zapłatę 31 dolarów za akcję oraz dodatkowe 25 centów w razie opóźnienia finalizacji transakcji za każdy kwartał, licząc od końca września.

Dodatkowo Paramount zgodził się pokryć koszt anulowania umowy o przejęciu spółki przez Netflixa w wysokości 2,8 mld dolarów, oraz zagwarantować wypłatę 7 mld, jeśli transakcja zostanie zablokowana przez urzędy regulacyjne.

Środki na pokrycie transakcji mają być gwarantowane przez Larry'ego Ellisona - właściciela Oracle i ojca szefa Paramount, Davida Ellisona - a także fundusze m.in. z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

TVN przejdzie w ręce Paramount Skydance

Do przejęcia WBD - wraz z kanałami telewizyjnymi takimi jak CNN i polski TVN - przez sprzyjających prezydentowi Donaldowi Trumpowi Ellisonów dochodzi po wielomiesięcznej rywalizacji z Netflixem.

Sprzeciw wobec przejęcia WBD przez Netflix zgłaszała część polityków Republikanów oraz pośrednio również sam Trump, który ostatnio żądał od Netflixa zwolnienia z zarządu byłej doradczyni Baracka Obamy Susan Rice.

Trump mówił też, że ewentualna transakcja powinna doprowadzić do zmiany właściciela nielubianej przez niego stacji CNN, podczas gdy Netflix nie chciał nabywać kanałów telewizyjnych posiadanych przez WBD.

Netflix miał prawo złożyć nową ofertę, lecz nie skorzystał z tej opcji, uznając, że nie byłoby to korzystne finansowo dla spółki i twierdząc, że przejęcie WBD nie było dla firmy koniecznością.

Do ogłoszenia wycofania się z rywalizacji doszło po tym, jak szef Netflixa Ted Sarandos odwiedził w czwartek Biały Dom na rozmowy na temat transakcji.

Obawy pracowników WBD przed masowymi zwolnieniami

Według portalu Variety, pracownicy i dziennikarze CNN oraz CBS News obawiają się, że fuzja doprowadzi do masowych zwolnień w obu kanałach.

CNN podał z kolei, że kierownictwo Paramount mówiło o możliwości połączenia obu kanałów. O takich obawach powiedziała PAP pracowniczka jednej z tych stacji.

Od czasu przejęcia władzy przez Trumpa firmy Ellisonów - Skydance i Oracle - objęły kontrolę najpierw nad koncernem Paramount, wraz z telewizją CBS, a także tworzą część konsorcjum, które przejęło kontrolę nad amerykańskim TikTokiem.

Reuters podał też w piątek, że Paramount Skydance spodziewa się łatwej ścieżki do uzyskania aprobaty organów regulacyjnych w UE, gdzie koncern ma stosunkowo niewielki udział w rynku.

