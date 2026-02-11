W skrócie Traktat New START pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi wygasł w zeszłym tygodniu, a Rosja zadeklarowała przestrzeganie limitów, jeśli USA będzie to kontynuować.

NATO wezwało państwa do powściągliwości w związku z zakończeniem obowiązywania układu i podkreśliło wzrost zależności Rosji od broni jądrowej oraz działania Chin w rozwoju arsenału nuklearnego.

Wygaśnięcie traktatu zwiększa ryzyko nowego wyścigu zbrojeń nuklearnych, zwłaszcza w kontekście rosnącego potencjału Chin.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zawarty na 15 lat układ Nowy START między Stanami Zjednoczonymi i Rosją, dotyczący redukcji broni atomowej wygasł w czwartek. Umowa został jednak zawieszona przez stronę rosyjską jeszcze w lutym 2023 roku, bo jak wynika z komunikatu tamtejszego resortu spraw zagranicznych, realizacja niektórych zapisów traktatów nie była dla Kremla zadowalająca.

"Było to wymuszone działanie i nieunikniona reakcja strony rosyjskiej na skrajnie wrogą politykę administracji (Joe - red.) Bidena, która doprowadziła do fundamentalnej zmiany sytuacji bezpieczeństwa, a także do szeregu nielegalnych działań podjętych przez Waszyngton w kontekście konkretnych postanowień Traktatu New START, które razem stanowiły istotne naruszenie niezgodne z dalszą realizacją Traktatu w pełnej formie" - brzmi stanowisko rosyjskiej dyplomacji.

Traktat New START. Siergiej Ławrow złożył deklarację i postawił warunek

Reuters w środę zacytował słowa ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa dla agencji TASS, z których wynika, że Moskwa deklaruje złagodzenie retoryki.

- Rosja będzie nadal przestrzegać moratorium dotyczących limitów określonych w traktacie nuklearnym New Starts zawartym ze Stanami Zjednoczonymi, o ile Waszyngton będzie nadal postępował w ten sam sposób - zadeklarował Ławrow.

Nowy START (New Strategic Arms Reduction Treaty) jest ostatnim i najbardziej dotąd zaawansowanym porozumieniem dotyczącym redukcji broni nuklearnej. Został ratyfikowany przez USA i Rosję w 2011 r. na 10 lat, z możliwością przedłużenia o kolejnych pięć lat, co nastąpiło w 2021 r.

Rosja i USA nie przedłużyły umowy. NATO wzywa do powściągliwości

W dniu, kiedy traktat przestał obowiązywać NATO wezwało mocarstwa do zachowania powściągliwości. - Odpowiedzialność w dziedzinie broni jądrowej ma kluczowe znaczenie dla globalnego bezpieczeństwa - poinformował w czwartek w rozmowie z PAP przedstawiciel Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Jednocześnie zaznaczył, że "Rosja zwiększyła swoją zależność od systemów uzbrojenia jądrowego i rozwija nowatorskie systemy nuklearne oraz rozmieszcza pociski rakietowe krótkiego i średniego zasięgu o podwójnym przeznaczeniu".

- Nieodpowiedzialna retoryka nuklearna Rosji i (...) sygnalizowanie użycia broni jądrowej świadczą o postawie strategicznego zastraszania. Chiny nadal dynamicznie rozbudowują i dywersyfikują swój arsenał nuklearny, zwiększając liczbę głowic i zaawansowanych systemów przenoszenia, aby stworzyć triadę nuklearną - poinformował.

Jak dodał, NATO będzie nadal podejmować kroki "niezbędne do zapewnienia wiarygodności i skuteczności ogólnej postawy Sojuszu w zakresie odstraszania i obrony".

Nowe ryzyko wyścigu zbrojeń. Chiny rozbudowują potencjał

Wygaśnięcie układu New START to potencjalne ryzyko kolejnego wyścigu zbrojeń nuklearnych między USA i Rosją.

Sytuacja jest obecnie inna niż w czasie zimnej wojny. Ryzyko globalnego konfliktu, w którym miałoby dojść do masowego użycia broni atomowej, jest niewielkie, niezależnie od napięć związanych z regionalnymi konfliktami czy rywalizacją o strefy wpływów.

Z punktu widzenia USA rozwój systemów broni nuklearnej ma znaczenie nie tyle w związku z działaniami Rosji, co wobec konkurowania z Chinami, które posiadają trzeci co do wielkości arsenał nuklearny.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Pentagon w 2024 r., Chiny dysponują około 600 głowicami nuklearnymi i stale rozwijają swój potencjał w tym obszarze - do 2030 r. liczba posiadanych przez Pekin ładunków jądrowych może przekroczyć 1000 sztuk.

"To jest szkodliwa postać". Wiceminister o zaproszeniu jednego z polityków na RBN Polsat News Polsat News