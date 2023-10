Autobus spadł z około dziesięciometrowej rampy wiaduktu Rizzardi w Mestre i zapalił się. Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem po godzinie 19:30 - przekazał dziennik "Corriere della Sera".

Na pokładzie pojazdu znajdowało się około 40 osób. Według wstępnych informacji jest co najmniej 21 ofiar - wśród nich są osoby nieletnie. Co najmniej 18 pasażerów zostało rannych, wśród nich większość ciężko. Poszkodowani trafili do szpitali w Mestre, Treviso, Padwie, Dolo i Mirano.