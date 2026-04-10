W skrócie Na wyspie La Gomera autobus z brytyjskimi turystami spadł ze skarpy, zginęła jedna osoba, a 27 zostało rannych.

Cztery osoby są w stanie ciężkim, większość rannych przewieziono do szpitala na La Gomerze, a dwóch najciężej rannych przetransportowano śmigłowcem na Teneryfę.

Brytyjska minister spraw zagranicznych i prezydent Wysp Kanaryjskich przekazali wyrazy współczucia i wsparcia poszkodowanym.

Według ustaleń hiszpańskiego dziennika "El Mundo", autokar zmierzał do portu w San Sebastián de La Gomera. Stamtąd pasażerowie mieli przeprawić się promem na Teneryfę.

Na pokładzie znajdowało się 28 osób - 27 turystów z Wielkiej Brytanii oraz kierowca. Autobus poruszał się górską drogą GM-2 - znaną z ostrych zakrętów i trudnych warunków, gdy nagle zjechał z trasy i spadł ze zbocza z wysokości około 10 metrów.

Wyspy Kanaryjskie. Tragiczny wypadek autobusu na Teneryfie. Turyści poszkodowani

Wszyscy poszkodowani trafili do szpitali. Cztery osoby są w stanie ciężkim. Większość rannych przewieziono do szpitala Hospital Nuestra Señora de Guadalupe na La Gomerze.

Dwóch najciężej rannych mężczyzn - w wieku 73 i 42 lat - zostało następnie przetransportowanych śmigłowcem do placówek medycznych na Teneryfie.

Na miejsce skierowano trzy śmigłowce i pięć zespołów karetek. Akcja ratunkowa była utrudniona ze względu na górzysty teren i miejsce zdarzenia w pobliżu ostrego zakrętu.

Szef operacji ratunkowych na wyspie, Héctora Cabrery, poinformował w rozmowie z publicznym nadawcą TVE, że turyści przebywali na wyspie w ośrodku wypoczynkowym.

Zobacz również: Paweł Sekmistrz

Do sprawy odniosły się także władze. Brytyjska minister spraw zagranicznych Yvette Cooper przekazała w mediach społecznościowych wyrazy współczucia dla ofiar i ich rodzin oraz zapewniła, że Wielka Brytania pozostaje w kontakcie z hiszpańskimi służbami.

Z kolei prezydent Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo zadeklarował wsparcie dla poszkodowanych.

La Gomera, druga najmniejsza wyspa archipelagu, jest popularnym kierunkiem turystycznym, szczególnie wśród miłośników pieszych wędrówek. Wyspy Kanaryjskie od lat cieszą się dużą popularnością wśród Brytyjczyków - tylko w 2025 roku odwiedziło je blisko 3,8 mln turystów.

Źródło: BBC

Jaki w "Gościu Wydarzeń" o Orbanie: Heroicznie walczy z szaloną polityką Polsat News