Tragiczny wypadek w Szwajcarii, wielu zabitych i rannych. Trwa akcja służb

W skrócie W Szwajcarii doszło do tragicznego wypadku holenderskiego autokaru w miejscowości Susch, w którym zginęło i zostało rannych wiele osób.

Policja kantonu Gryzonia potwierdziła zdarzenie, nie podając dokładnej liczby ofiar ani szczegółowych informacji na temat uczestników, a akcja ratunkowa trwa z udziałem śmigłowców.

Autokar należał do holenderskiego biura podróży Oad, podróżowało w nim ponad 40 osób do Austrii, jednak liczba poszkodowanych oraz okoliczności wypadku nie są na razie znane.

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Informacje o tragicznym zdarzeniu potwierdziła policja ze szwajcarskiego kantonu Gryzonia na portalu społecznościowym X. W opublikowanym wpisie nie przekazano dokładnej liczby ofiar ani ich narodowości.

"Wiele osób zginęło i zostało rannych w wypadku z udziałem wycieczki autobusowej w miejscowości Susch. Więcej informacji wkrótce" - przekazano jedynie.

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Szwajcaria. Poważny wypadek z udziałem holenderskiego autobusu w Susch

Na nagraniach przedstawianych przez szwajcarskie media widać szeroko zakrojoną akcję służb ratunkowych, z udziałem co najmniej kilkunastu ratowników. Działania są skoncentrowane wokół autokaru, który wypadł z drogi i leży na boku niedaleko jezdni.

Agencja AFP donosi, że w działaniach biorą udział także śmigłowce służb pogotowia. Mediom udało się ustalić, że pojazd należał do holenderskiego biura podróży Oad, oferującego wycieczki po Europie. Informację tę w rozmowie z portalem "AD" potwierdził dyrektor przedsiębiorstwa Arjan Koster.

Według przekazanych przez niego szczegółów w autokarze podróżowało ponad 40 osób, zmierzających do Austrii. Firma nie wie jednak, w jakich okolicznościach doszło do wypadku i ile dokładnie osób zostało rannych.

Również policja na razie nie przekazuje dalszych informacji. Nie wiadomo, czy w zdarzeniu brały udział także inne pojazdy.

- To holenderscy klienci Oad. Nie możemy jeszcze powiedzieć, ile osób zginęło lub zostało rannych. Nie wiemy też, czy autokar był całkowicie wypełniony - powiedziała z kolei rzeczniczka Holenderskiego Stowarzyszenia Firm Turystycznych portalowi "De Telegraaf".

Źródła: AFP, Reuters, "AD", "De Telegraaf"



