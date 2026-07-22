Tragiczny wypadek w Szwajcarii. Nie żyje nastolatek z Polski

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Zaginiony 19-latek z Polski nie żyje - przekazali funkcjonariusze szwajcarskiej policji. Akcja poszukiwawcza nastolatka, który w zeszły wtorek wpadł do rzeki Aare w miejscowości Interlaken, obejmowała m.in. użycie śmigłowca. Chłopak najprawdopodobniej znalazł się w wodzie na skutek wypadku.

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Widok na jeden z mostów w Interlaken w Szwajcarii.
Szwajcaria. Tragiczny wypadek w Interlaken. Nie żyje nastolatek z Polski (zdj. ilustracyjne)123RF/PICSEL

W skrócie

  • Szwajcarska policja potwierdziła śmierć 19-letniego Polaka, który zaginął po zdarzeniu w Interlaken.
  • Nastolatek skoczył z mostu Beaurivage do rzeki Aare i jego ciało znaleziono po pięciu dniach poszukiwań.
  • Najprawdopodobniej śmierć 19-latka była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.
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Jak przekazano w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie lokalnej policji, zgłoszenie o zaginięciu 19-latka z Polski wpłynęło do szwajcarskich służb w zeszły wtorek, około godziny 20.50. Od tego czasu trwała szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza. 

Szwajcaria. Tragiczny finał poszukiwań nastolatka z Polski

Według wstępnych ustaleń nastolatek skoczył z mostu Beaurivage w Interlaken do rzeki Aare. Bezpośrednio po znalezieniu się w wodzie mężczyzna na krótko się wynurzył, ale później ponownie zniknął pod powierzchnią.

"Po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu natychmiast rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania, w tym z udziałem śmigłowca Rega i strażaków z Bödeli. Poszukiwania te okazały się jednak bezskuteczne" - przekazały szwajcarskie służby.

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Ciało 19-latka znaleziono dopiero w niedzielę, po upływie pięciu dni od rozpoczęcia akcji poszukiwawczej. Natrafiono na nie na promenadzie w pobliżu lokalnego kanału. Służby potwierdziły tożsamość nastolatka.

"Policja kantonalna Berno, pod nadzorem prokuratury regionalnej w regionie Oberland, wszczęła dochodzenie w sprawie okoliczności wypadku" - podkreślono. Jak przekazano, obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, który śledczy biorą pod uwagę, jest nieszczęśliwy wypadek. 

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