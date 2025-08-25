Tragiczny wypadek w środku nocy. Nie żyje ośmioro pielgrzymów

Do zdarzenia doszło po godz. 2, w nocy z niedzieli na poniedziałek, na drodze położonej nieopodal Bulandshahr w stanie Uttar Pradesh. Grupa 61 osób udawała się na pielgrzymkę do Gogamedi, by oddać cześć hinduistycznemu bóstwu Gogaji.

Wszyscy podróżowali jedną, podłączoną do ciągnika przyczepą. Ta została skonstruowana tak, by umożliwiać przejazd na dwóch piętrach. Z nieustalonych dotąd przyczyn, w tył przyczepy wjechała z dużą prędkością jadąca tuż za nią ciężarówka, taranując ją i doprowadzając do jej przewrócenia.

Indie. Tragiczny finał pielgrzymki

W wypadku zginęło osiem osób: sześć w wieku od 40-65 lat oraz dwoje dzieci (6 i 12 lat). Wszyscy pochodzili z Kasganj w stanie Uttar Pradesh. Ucierpiało też 43 pozostałych pielgrzymów, w tym 12 nieletnich. Wszyscy przewiezieni zostali do lokalnych szpitali.

- Troje rannych podłączonych jest do respiratora - poinformował media nadinspektor policji Dinesh Kumar Singh.

Służby poinformowały, że ciężarówka, której kierowca doprowadził do wypadku, została zabezpieczona i poddana zostanie inspekcji. Wszczęto też dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku.

Władze oferują odszkodowanie dla rodzin ofiar

Główny minister Uttar Pradesh Yogi Adityanath przekazał kondolencje rodzinom ofiar i zapewnił, że ranni zostaną poddani najlepszemu możliwemu leczeniu. Poinformował też o odszkodowaniu, na jakie liczyć mogą pielgrzymi i ich rodziny.

Bliscy ofiar śmiertelnych otrzymać mają po 200 tys. rupii (ok. 8 300 zł), a ranni, których stan określony zostanie jako poważny, po 50 tys. rupii (ok. 2 100 zł).

Źródło: The New Indian Express, India TV

