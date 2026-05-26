W skrócie W wyniku wypadku w Parku Narodowym Murchison Falls zginęły trzy osoby, a cztery zostały ranne po zderzeniu samochodu ze słoniem.

Samochodem podróżowali urzędnicy lokalnego urzędu skarbowego, którzy wracali do domów po pracy.

Policja zaapelowała o zachowanie ostrożności oraz przestrzeganie ograniczeń prędkości przy przejeżdżaniu przez parki narodowe, zwłaszcza nocą.

Do tragicznego zdarzenia doszło około godz. 20, 24 maja, na drodze do Arua na terenie Parku Narodowego Murchison Falls w dystrykcie Nwoya w Ugandzie.

"W wyniku śmiertelnego wypadku drogowego, w którym udział wziął samochód Toyota Hiace oraz przechodzący przez jezdnię słoń, zginęły trzy osoby, a cztery odniosły obrażenia" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez krajową policję.

Uganda. Tragiczny wypadek w parku Murchison Falls

Jak przekazano, pojazdem podróżowało łącznie siedem osób - byli to urzędnicy lokalnego urzędu skarbowego, wracający do domów po pracy.

"Kierowca samochodu potrącił przechodzącego przez jezdnię słonia, po czym stracił panowanie nad pojazdem. Trzech pasażerów zginęło na miejscu, a czterech pozostałych, w tym kierowca, odniosło obrażenia" - czytamy w oświadczeniu.

Na miejsce natychmiast wezwano służby, które przewiozły rannych do szpitala.

"Zdecydowanie zaleca się kierowcom zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez parki narodowe i obszary chronionej przyrody, zwłaszcza w godzinach nocnych, oraz ścisłe przestrzeganie ograniczeń prędkości, aby uniknąć tego typu wypadków" - zaapelowali funkcjonariusze.





