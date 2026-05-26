Tragiczny wypadek w parku narodowym w Ugandzie. Są zabici i ranni
Trzy osoby zginęły, a cztery kolejne zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło w parku narodowym Murchison Falls w Ugandzie. Pojazd, którym podróżowały ofiary, zderzył się ze słoniem, który wszedł na drogę. Samochodem podróżowali pracownicy lokalnego urzędu skarbowego.
W skrócie
- W wyniku wypadku w Parku Narodowym Murchison Falls zginęły trzy osoby, a cztery zostały ranne po zderzeniu samochodu ze słoniem.
- Samochodem podróżowali urzędnicy lokalnego urzędu skarbowego, którzy wracali do domów po pracy.
- Policja zaapelowała o zachowanie ostrożności oraz przestrzeganie ograniczeń prędkości przy przejeżdżaniu przez parki narodowe, zwłaszcza nocą.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do tragicznego zdarzenia doszło około godz. 20, 24 maja, na drodze do Arua na terenie Parku Narodowego Murchison Falls w dystrykcie Nwoya w Ugandzie.
"W wyniku śmiertelnego wypadku drogowego, w którym udział wziął samochód Toyota Hiace oraz przechodzący przez jezdnię słoń, zginęły trzy osoby, a cztery odniosły obrażenia" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez krajową policję.
Uganda. Tragiczny wypadek w parku Murchison Falls
Jak przekazano, pojazdem podróżowało łącznie siedem osób - byli to urzędnicy lokalnego urzędu skarbowego, wracający do domów po pracy.
"Kierowca samochodu potrącił przechodzącego przez jezdnię słonia, po czym stracił panowanie nad pojazdem. Trzech pasażerów zginęło na miejscu, a czterech pozostałych, w tym kierowca, odniosło obrażenia" - czytamy w oświadczeniu.
Na miejsce natychmiast wezwano służby, które przewiozły rannych do szpitala.
"Zdecydowanie zaleca się kierowcom zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez parki narodowe i obszary chronionej przyrody, zwłaszcza w godzinach nocnych, oraz ścisłe przestrzeganie ograniczeń prędkości, aby uniknąć tego typu wypadków" - zaapelowali funkcjonariusze.