W skrócie W Kazaniu doszło do tragicznego wypadku z udziałem koparki i samochodu osobowego.

24-letnia kobieta zginęła na miejscu po zderzeniu jej auta z koparką, która wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Oboje kierowcy mieli mniej niż rok doświadczenia za kierownicą pojazdów.

Do tragicznego wypadku doszło w środę, na skrzyżowaniu ulic Ibragimowa i Worowskiego w Kazaniu. Jak informuje Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w wyniku zdarzenia na miejscu zginęła kierująca nissanem juke 24-letnia kobieta.

Według ustaleń służb do wypadku doszło z winy 24-letniego kierowcy koparki. Mężczyzna wbrew przepisom ruchu drogowego wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Tragiczny wypadek w Kazaniu. Mężczyzna przejechał na czerwonym świetle

Pojazd, którym poruszał się 24-latek, uderzył w bok samochodu osobowego. Łyżka koparki zmiażdżyła drzwi, rozbiła przednią szybę i przebiła dach auta, uderzając prosto w siedzącą za kierownicą kobietę. 24-letnia Diana zginęła na miejscu.

Jak podkreślają rosyjskie służby, zarówno kobieta jadąca samochodem osobowym, jak i mężczyzna za kierownicą koparki, mieli mniej niż rok doświadczenia w kierowaniu pojazdami.

