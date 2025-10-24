Tragiczny wypadek w Kazaniu. Koparka zderzyła się z autem osobowym

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

24-latka zginęła w tragicznym wypadku w Kazaniu w Rosji. Według wstępnych ustaleń, w prowadzony przez nią samochód na czerwonym świetle wjechała koparka, łyżką rozbijając bok pojazdu. Kobieta zginęła na miejscu.

Tragiczny wypadek w Kazaniu
Tragiczny wypadek w Kazaniu@Kazan_safeTelegram

W skrócie

  • W Kazaniu doszło do tragicznego wypadku z udziałem koparki i samochodu osobowego.
  • 24-letnia kobieta zginęła na miejscu po zderzeniu jej auta z koparką, która wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle.
  • Oboje kierowcy mieli mniej niż rok doświadczenia za kierownicą pojazdów.
Do tragicznego wypadku doszło w środę, na skrzyżowaniu ulic Ibragimowa i Worowskiego w Kazaniu. Jak informuje Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w wyniku zdarzenia na miejscu zginęła kierująca nissanem juke 24-letnia kobieta.

Według ustaleń służb do wypadku doszło z winy 24-letniego kierowcy koparki. Mężczyzna wbrew przepisom ruchu drogowego wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

    Tragiczny wypadek w Kazaniu. Mężczyzna przejechał na czerwonym świetle

    Pojazd, którym poruszał się 24-latek, uderzył w bok samochodu osobowego. Łyżka koparki zmiażdżyła drzwi, rozbiła przednią szybę i przebiła dach auta, uderzając prosto w siedzącą za kierownicą kobietę. 24-letnia Diana zginęła na miejscu.

    Jak podkreślają rosyjskie służby, zarówno kobieta jadąca samochodem osobowym, jak i mężczyzna za kierownicą koparki, mieli mniej niż rok doświadczenia w kierowaniu pojazdami.

