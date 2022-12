Do tragicznego zdarzenia doszło w Wiglię około godz. 18 w sobotę na autostradzie 97C w okolicach miasta Merritt nieopodal Vancouver na zachodzie Kanady. Królewska Kanadyjska Policja Konna wydała oświadczenie, z którego wynika ze ze wstępnych ustaleń do wypadku doszło z powodu oblodzenia jezdni.

Kanada: Wypadek autokaru. Cztery osoby zginęły

Tożsamość czterech ofiar nie została ujawniona. Nie podano również informacji, ile osób dokładnie podróżowało autokarem, lecz służby przekazały o 52 osobach przewiezionych do szpitala. 36 spośród nich wymagało hospitalizacji, ponieważ ich obrażenia wahały się od drobnych do poważnych. Dwie osoby zostały poważnie ranne i wciąż pozostają w szpitalach.

Reklama

"Nasze myśli są z osobami dotkniętymi tą katastrofą, ich bliskimi, ratownikami i pracownikami służby zdrowia, którzy dają z siebie wszystko, aby leczyć ludzi i zapewnić im bezpieczeństwo" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez władze Kolumbii Brytyjskiej - prowincji, w której doszło do tragicznego wypadku.

Zimowe cyklony zwiększają swoją częstotliwość

Jak donosi "New York Times", tego dnia wszystkie kanadyjskie prowincje i terytoria w Kanadzie wydały ostrzeżenia pogodowe. Agencja Reutera donosi, że na terenie całego kraju silne wiatry, marznący deszcz i obfite opady śniegu spowodowały odcięcie od prądu w milionach domów oraz wymusiły zamknięcia szkół i lotnisk.

Trudne warunki pogodowe to efekt tego samego frontu, który przetacza się przez Stany Zjednoczone. Władze spodziewały się, że cyklon dotknie około dwóch trzecich wszystkich Kanadyjczyków, przemieszczając się przez najbardziej zaludnione prowincje.

- Każdej zimy spodziewamy się podobnych zjawisk, ale ten front jest znaczący - powiedział agencji Reutera meteorolog Steve Flisfeder. Według amerykańskiego Global Change Research Program w ciągu ostatnich 70 lat zimowe cyklony zwiększyły swoją częstotliwość i intensywność.

Z kolei Fundusz Obrony Środowiska stwierdził, że jest to częściowo skutkiem zmian klimatycznych, ponieważ wraz z ociepleniem klimatu planeta odparowuje więcej wody do atmosfery, co prowadzi do większej ilości opadów - zarówno tych letnich, jak i zimowych.