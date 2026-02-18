Tragiczny wypadek w Indiach, nie żyje 29-letni Polak. Był stewardem LOT-u

W skrócie 29-letni Polak, pracownik LOT-u, zginął w wypadku w Indiach niedaleko Delhi.

W wyniku zderzenia ciężarówki z taksówką śmierć poniósł również kierowca, a poważnie ranna została 27-letnia Polka.

Wypadek miał miejsce na autostradzie Kundali-Manesar-Palwal, kobieta trafiła do specjalistycznego ośrodka medycznego.

Jak informuje portal "The Tribune India", do wypadku doszło w środę rano na otaczającej Delhi autostradzie Kundali-Manesar-Palwal.

W taksówkę, którą poruszała się para z Polski - 27-letnia kobieta i 29-letni mężczyzna - uderzyła ciężarówka z wywrotką. Polacy mieli zmierzać do Tadż Mahal.

Rzecznik prasowy LOT Krzysztof Moczulski potwierdził w rozmowie z Interią, że 29-latek był pracownikiem linii.

Indie. Tragiczny wypadek z udziałem pary z Polski. Nie żyje 29-latek

W wyniku uderzenia kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w kolejny samochód ciężarowy zaparkowany na poboczu. Taksówka została zmiażdżona między dwoma ciężarówkami.

Kierujący pojazdem, który uderzył w tył samochodu osobowego, uciekł z miejsca zdarzenia. Policję i pogotowie wezwali przypadkowi świadkowie. Ranni zostali przewiezieni do lokalnego szpitala, gdzie stwierdzono zgon kierowcy taksówki i 29-latka z Polski.

Stan kobiety został określony jako ciężki. 27-latka została przewieziona do specjalistycznego ośrodka medycznego. O wypadku poinformowano rodzinny ofiar oraz ambasadę.

Źródło: "The Tribune India"

