Tragiczny wypadek w Indiach, nie żyje 29-letni Polak. Był stewardem LOT-u
29-letni Polak zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło w okolicach Delhi w Indiach. W zdarzeniu życie stracił także kierowca taksówki, a poważnie ranna została towarzysząca im 27-letnia Polka. Zmarły mężczyzna był pracownikiem polskich linii lotniczych LOT - potwierdziła Interia.
W skrócie
- 29-letni Polak, pracownik LOT-u, zginął w wypadku w Indiach niedaleko Delhi.
- W wyniku zderzenia ciężarówki z taksówką śmierć poniósł również kierowca, a poważnie ranna została 27-letnia Polka.
- Wypadek miał miejsce na autostradzie Kundali-Manesar-Palwal, kobieta trafiła do specjalistycznego ośrodka medycznego.
Jak informuje portal "The Tribune India", do wypadku doszło w środę rano na otaczającej Delhi autostradzie Kundali-Manesar-Palwal.
W taksówkę, którą poruszała się para z Polski - 27-letnia kobieta i 29-letni mężczyzna - uderzyła ciężarówka z wywrotką. Polacy mieli zmierzać do Tadż Mahal.
Rzecznik prasowy LOT Krzysztof Moczulski potwierdził w rozmowie z Interią, że 29-latek był pracownikiem linii.
W wyniku uderzenia kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w kolejny samochód ciężarowy zaparkowany na poboczu. Taksówka została zmiażdżona między dwoma ciężarówkami.
Kierujący pojazdem, który uderzył w tył samochodu osobowego, uciekł z miejsca zdarzenia. Policję i pogotowie wezwali przypadkowi świadkowie. Ranni zostali przewiezieni do lokalnego szpitala, gdzie stwierdzono zgon kierowcy taksówki i 29-latka z Polski.
Stan kobiety został określony jako ciężki. 27-latka została przewieziona do specjalistycznego ośrodka medycznego. O wypadku poinformowano rodzinny ofiar oraz ambasadę.
Źródło: "The Tribune India"