Tragiczny wypadek w Berlinie. Nie żyje ośmioletnia dziewczynka

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Ośmioletnia dziewczynka została potrącona przez autobus w centrum Berlina. Służbom nie udało się jej uratować. Policja zatrzymała już 55-letniego kierowcę, który odjechał z miejsca zdarzenia.

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Żółty autobus komunikacji miejskiej linii M13 jadący ulicą w Berlinie, zdjęcie ilustracyjne.
Autobus na ulicach Berlina (zdj. ilustracyjne)Emmanuele Contini/NurPhoto Getty Images

W skrócie

  • W Berlinie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła ośmioletnia dziewczynka jadąca rowerem wraz z matką.
  • Kierowca autobusu, który potrącił dziecko, odjechał z miejsca zdarzenia i został zatrzymany przez policję na innym przystanku.
  • Berliński przewoźnik BVG zadeklarował pełną współpracę ze służbami w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci ośmiolatki.
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Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 17 w centrum Berlina. Ośmioletnia dziewczynka wraz z mamą jechałym rowerami po ścieżce rowerowej.

W pewnym momencie zatrzymały się na skrzyżowaniu na czerwonym świetle. Obok nich na jezdni zatrzymał się również autobus miejski. Gdy włączyło się zielone światło, zarówno autobus, jak i rowerzystki ruszyły.

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Wtedy dziewczynka miała z niewiadomego powodu stracić równowagę i wpaść pod koła autobusu.

Na miejsce natychmiast wezwane zostały służby ratunkowe, jednak nie udało im się uratować życia ośmiolatki, która zmarła na miejscu. Pomoc medyczna musiała zostać udzielona również matce, która była w szoku.

Tragiczny wypadek w Berlinie. Kierowca autobusu zatrzymany

Mimo wypadku, 55-letni kierowca autobusu odjechał. Został zatrzymany przez policję dopiero później na innym przystanku. W związku z tym służby wszczęły dochodzenie w sprawie nie tylko samego wypadku, ale również potencjalnej ucieczki z miejsca zdarzenia.

Incydent skomentował berliński urząd transportu publicznego (BVG). "Jesteśmy głęboko zasmuceni tym tragicznym wypadkiem" - napisano w komunikacie.

"Nasze myśli są z zmarłym dzieckiem i jego rodziną, a także z naszym kolegą" - dodano i zaznaczono, że urząd w pełni współpracuje ze śledczymi w celu jak najszybszego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragicznego wypadku.

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