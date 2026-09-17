Tragiczny wypadek w Alpach. Samolot rozbił się o zbocze góry

Karol Płatek

Karol Płatek

Trzy osoby zginęły w katastrofie lekkiego samolotu w szwajcarskich Alpach. Maszyna Cirrus SR22T rozbiła się o zbocze góry w rejonie Leukerbad w kantonie Valais. Wśród ofiar jest dwóch obywateli Wielkiej Brytanii - podało BBC. Przyczyny wypadku są badane.

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Śmigłowiec ratunkowy i służby na górskim zboczu w rejonie Leukerbad po katastrofie samolotu Cirrus SR22T.
Akcja służb po katastrofie samolotu w szwajcarskich AlpachPolice Cantonale Valaisannemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W szwajcarskich Alpach doszło do katastrofy lekkiego samolotu Cirrus SR22T, w wyniku której śmierć poniosły trzy osoby, w tym dwóch obywateli Wielkiej Brytanii.
  • Służby ratunkowe, straż pożarna, policja i trzy śmigłowce przybyły na miejsce zdarzenia, a formalna identyfikacja ofiar jeszcze trwa.
  • Szwajcarska Służba Badania Wypadków Transportowych oraz Prokuratura Federalna prowadzą śledztwa mające wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku.
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Do katastrofy doszło we wtorek, 15 września, w rejonie Fluhalp na terenie gminy Leukerbad w południowej Szwajcarii. Jak przekazała policja kantonu Valais, jednosilnikowy Cirrus SR22T wcześniej wystartował z Lugano, a następnie miał międzylądowanie na lotnisku w Sion.

Po wznowieniu lotu maszyna skierowała się w stronę lotniska Buochs w kantonie Nidwalden. Krótko po godz. 16, z nieustalonych dotąd przyczyn, samolot uderzył w północne zbocze góry w rejonie Fluhalp.

Dwa lekkie samoloty Cirrus SR22T stoją na lotnisku Warszawa-Babice. Zdjęcie ilustracyjne.
Samoloty Cirrus SR22T. Maszyna tego typu rozbiła się w opisywanej katastrofie w szwajcarskich AlpachTomasz JastrzębowskiReporter

Świadkowie zawiadomili służby o dużych ilościach dymu unoszących się w rejonie katastrofy.

Katastrofa samolotu w szwajcarskich Alpach. Nie żyją trzy osoby

Na miejsce skierowano ratowników, strażaków i policję. W akcji uczestniczyły również trzy śmigłowce oraz specjaliści ratownictwa górskiego.

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Po dotarciu na miejsce służby stwierdziły śmierć wszystkich trzech osób znajdujących się na pokładzie. W momencie publikacji tego artykułu wciąż trwa formalna identyfikacja ofiar.

BBC poinformowało, że dwie z trzech ofiar to obywatele Wielkiej Brytanii. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że udziela wsparcia rodzinom swoich obywateli, którzy zginęli w Szwajcarii, oraz pozostaje w kontakcie z lokalnymi władzami.

"W tym trudnym czasie nasze myśli towarzyszą rodzinom" - napisano w komunikacie.

Szwajcarskie służby badają przyczyny katastrofy w Alpach

Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Szwajcarska Służba Badania Wypadków Transportowych wszczęła postępowanie, które ma ustalić okoliczności katastrofy.

Równolegle prowadzone jest postępowanie karne pod kierownictwem szwajcarskiej Prokuratury Federalnej we współpracy z policją kantonu Valais. Oba postępowania mają być prowadzone równolegle i w ścisłej koordynacji.

Źródła: BBC, "The Times"

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