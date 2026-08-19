W skrócie W zachodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej, niedaleko granicy z Kamerunem, doszło do wypadku w kopalni złota, w wyniku którego śmierć poniosło co najmniej 100 osób.

Osuwisko miało miejsce we wtorek w nielegalnej kopalni w Zamboye, oddalonej o 50 km od Baboua.

Państwowa prokuratura podała, że przyczyną tragedii było prawdopodobnie zawalenie się kilku podziemnych chodników.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak donosi agencja AFP, do wypadku doszło we wtorek około godz. 14 czasu lokalnego (godz. 17 w Polsce) w nielegalnej kopalni złota w Zamboye, położonej około 50 km od miasta Baboua w zachodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej. Oprócz co najmniej 100 ofiar śmiertelnych, wiele osób zostało rannych.

Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać zwały ziemi, osuwające się na ludzi zgromadzonych na terenie kopalni odkrywkowej.

Rozwiń

Republika Środkowoafrykańska. Tragiczny wypadek w nielegalnej kopalni złota

Według państwowych kameruńskich mediów w wypadku zginęło co najmniej czterech obywateli Kamerunu. Ocaleni zostali przewiezieni do szpitala w Baboua, a w środę trwały dalsze poszukiwania poszkodowanych.

Prokuratura w Baboua poinformowała, że osunięcie się ziemi zostało prawdopodobnie spowodowane "zawaleniem się kilku podziemnych chodników, w których pracowali górnicy".

Osunięcia ziemi są częstym zjawiskiem w kopalniach Republiki Środkowoafrykańskiej, której zasoby często są eksploatowane nielegalnie, poza jakąkolwiek kontrolą państwa - zauważyła AFP.

Bogate zasoby mineralne kraju (uran, lit, diamenty, drewno, złoto) są też częściowo eksploatowane przez liczne zagraniczne przedsiębiorstwa pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Rwandy, Kanady lub Francji.



