Tragiczny wypadek w afrykańskim państwie. Nie żyje co najmniej 100 osób

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Co najmniej 100 osób straciło życie w tragicznym wypadku w kopalni złota położonej w zachodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej, przy granicy z Kamerunem. W obiekcie doszło do potężnego osunięcia się ziemi. Lokalne media informują także o wielu rannych.

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Afrykańska kopalnia złota. Kadr z filmu przedstawiającego osunięcie się ziemi.
Republika Środkowoafrykańska. Tragiczny wypadek w kopalni złotaNEXTA / X / Manuel Medir / ContributorGetty Images

W skrócie

  • W zachodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej, niedaleko granicy z Kamerunem, doszło do wypadku w kopalni złota, w wyniku którego śmierć poniosło co najmniej 100 osób.
  • Osuwisko miało miejsce we wtorek w nielegalnej kopalni w Zamboye, oddalonej o 50 km od Baboua.
  • Państwowa prokuratura podała, że przyczyną tragedii było prawdopodobnie zawalenie się kilku podziemnych chodników.
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Jak donosi agencja AFP, do wypadku doszło we wtorek około godz. 14 czasu lokalnego (godz. 17 w Polsce) w nielegalnej kopalni złota w Zamboye, położonej około 50 km od miasta Baboua w zachodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej. Oprócz co najmniej 100 ofiar śmiertelnych, wiele osób zostało rannych.

Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać zwały ziemi, osuwające się na ludzi zgromadzonych na terenie kopalni odkrywkowej.

Republika Środkowoafrykańska. Tragiczny wypadek w nielegalnej kopalni złota

Według państwowych kameruńskich mediów w wypadku zginęło co najmniej czterech obywateli Kamerunu. Ocaleni zostali przewiezieni do szpitala w Baboua, a w środę trwały dalsze poszukiwania poszkodowanych.

Prokuratura w Baboua poinformowała, że osunięcie się ziemi zostało prawdopodobnie spowodowane "zawaleniem się kilku podziemnych chodników, w których pracowali górnicy".

Osunięcia ziemi są częstym zjawiskiem w kopalniach Republiki Środkowoafrykańskiej, której zasoby często są eksploatowane nielegalnie, poza jakąkolwiek kontrolą państwa - zauważyła AFP.

Bogate zasoby mineralne kraju (uran, lit, diamenty, drewno, złoto) są też częściowo eksploatowane przez liczne zagraniczne przedsiębiorstwa pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Rwandy, Kanady lub Francji.

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