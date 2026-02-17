W skrócie Autokar z Krakowa do Budapesztu miał wypadek w Liptovskiej Osadzie na Słowacji.

W wyniku zderzenia z ciężarówką i pożaru autokaru zginął kierowca, dwie osoby zostały poważnie ranne.

Śledztwo w sprawie przyczyn i okoliczności wypadku prowadzi słowacka policja i prokuratura.

Do wypadku doszło około godz. 3 nad ranem w miejscowości Liptovska Osada na Słowacji. Autobus z 26 pasażerami na pokładzie, z których większość stanowili Polacy, zderzył się z ciężarówką przewożącą drewno.

"Kierujący autobusem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwną część drogi" - przekazała w komunikacie słowacka policja.

Słowacja. Polski autokar stanął w ogniu, nie żyje kierowca

Po wypadku autokar stanął w ogniu. Przybyłe na miejsce zdarzenia służby stwierdziły jedną ofiarę śmiertelną. Chodzi o kierowcę pojazdu. Według relacji mężczyzna miał spłonąć w wyniku pożaru.

"Na miejsce wezwano eksperta od transportu drogowego. U zmarłego zostanie przeprowadzona sekcja zwłok" - czytamy w oświadczeniu policji.

- Wczesnym rankiem wysłaliśmy cztery karetki pogotowia do wypadku autobusu i ciężarówki. Niestety jedna osoba odniosła śmiertelne obrażenia - przekazała rzeczniczka Centrum Operacyjnego Słowackiej Służby Ratownictwa Petra Klimesova.

Autokar z Polski jechał do Budapesztu. Tragiczny wypadek na Słowacji

Część pasażerów odniosła niegroźne obrażenia, które opatrzono na miejscu. "Dwie osoby z autobusu musiały zostać przewiezione do szpitala w Rużomberku" - pisze portal Ziliniak.sk.

Kierowcy informują, że droga, na której doszło do wypadku, jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.

"Badanie okoliczności i przyczyn tragicznego zdarzenia drogowego jest przedmiotem toczącego się śledztwa" - przekazała słowacka policja. Sprawą zajęła się prokuratura w Rużomberku.

Źródło: Ziliniak.sk, Noviny.sk

