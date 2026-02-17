Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Słowacji. Nie żyje jedna osoba
Autokar podróżujący z Krakowa do Budapesztu miał wypadek na Słowacji. Jak potwierdziła lokalna policja, nie żyje kierowca pojazdu. Dwie inne osoby są poważnie ranne. Na miejscu trwa akcja słowackich służb ratowniczych.
W skrócie
- Autokar z Krakowa do Budapesztu miał wypadek w Liptovskiej Osadzie na Słowacji.
- W wyniku zderzenia z ciężarówką i pożaru autokaru zginął kierowca, dwie osoby zostały poważnie ranne.
- Śledztwo w sprawie przyczyn i okoliczności wypadku prowadzi słowacka policja i prokuratura.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do wypadku doszło około godz. 3 nad ranem w miejscowości Liptovska Osada na Słowacji. Autobus z 26 pasażerami na pokładzie, z których większość stanowili Polacy, zderzył się z ciężarówką przewożącą drewno.
"Kierujący autobusem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwną część drogi" - przekazała w komunikacie słowacka policja.
Słowacja. Polski autokar stanął w ogniu, nie żyje kierowca
Po wypadku autokar stanął w ogniu. Przybyłe na miejsce zdarzenia służby stwierdziły jedną ofiarę śmiertelną. Chodzi o kierowcę pojazdu. Według relacji mężczyzna miał spłonąć w wyniku pożaru.
"Na miejsce wezwano eksperta od transportu drogowego. U zmarłego zostanie przeprowadzona sekcja zwłok" - czytamy w oświadczeniu policji.
- Wczesnym rankiem wysłaliśmy cztery karetki pogotowia do wypadku autobusu i ciężarówki. Niestety jedna osoba odniosła śmiertelne obrażenia - przekazała rzeczniczka Centrum Operacyjnego Słowackiej Służby Ratownictwa Petra Klimesova.
Autokar z Polski jechał do Budapesztu. Tragiczny wypadek na Słowacji
Część pasażerów odniosła niegroźne obrażenia, które opatrzono na miejscu. "Dwie osoby z autobusu musiały zostać przewiezione do szpitala w Rużomberku" - pisze portal Ziliniak.sk.
Kierowcy informują, że droga, na której doszło do wypadku, jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.
"Badanie okoliczności i przyczyn tragicznego zdarzenia drogowego jest przedmiotem toczącego się śledztwa" - przekazała słowacka policja. Sprawą zajęła się prokuratura w Rużomberku.
Źródło: Ziliniak.sk, Noviny.sk