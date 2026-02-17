Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Słowacji. Nie żyje jedna osoba

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Autokar podróżujący z Krakowa do Budapesztu miał wypadek na Słowacji. Jak potwierdziła lokalna policja, nie żyje kierowca pojazdu. Dwie inne osoby są poważnie ranne. Na miejscu trwa akcja słowackich służb ratowniczych.

Doszczętnie spalony autobus stojący na jezdni nocą, wokół widoczne wozy strażackie oraz dym unoszący się z resztek pojazdu. Droga jest mokra, a sceneria oświetlona jest światłami ratunkowymi.
Wypadek polskiego autokaru na Słowacji. Nie żyje kierowcaFacebook/Polícia Slovenskej republikymateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Autokar z Krakowa do Budapesztu miał wypadek w Liptovskiej Osadzie na Słowacji.
  • W wyniku zderzenia z ciężarówką i pożaru autokaru zginął kierowca, dwie osoby zostały poważnie ranne.
  • Śledztwo w sprawie przyczyn i okoliczności wypadku prowadzi słowacka policja i prokuratura.
  • Śledztwo w sprawie przyczyn i okoliczności wypadku prowadzi słowacka policja i prokuratura.

Do wypadku doszło około godz. 3 nad ranem w miejscowości Liptovska Osada na Słowacji. Autobus z 26 pasażerami na pokładzie, z których większość stanowili Polacy, zderzył się z ciężarówką przewożącą drewno.

"Kierujący autobusem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwną część drogi" - przekazała w komunikacie słowacka policja.

Słowacja. Polski autokar stanął w ogniu, nie żyje kierowca

Po wypadku autokar stanął w ogniu. Przybyłe na miejsce zdarzenia służby stwierdziły jedną ofiarę śmiertelną. Chodzi o kierowcę pojazdu. Według relacji mężczyzna miał spłonąć w wyniku pożaru.

"Na miejsce wezwano eksperta od transportu drogowego. U zmarłego zostanie przeprowadzona sekcja zwłok" - czytamy w oświadczeniu policji.

    - Wczesnym rankiem wysłaliśmy cztery karetki pogotowia do wypadku autobusu i ciężarówki. Niestety jedna osoba odniosła śmiertelne obrażenia - przekazała rzeczniczka Centrum Operacyjnego Słowackiej Służby Ratownictwa Petra Klimesova.

    Autokar z Polski jechał do Budapesztu. Tragiczny wypadek na Słowacji

    Część pasażerów odniosła niegroźne obrażenia, które opatrzono na miejscu. "Dwie osoby z autobusu musiały zostać przewiezione do szpitala w Rużomberku" - pisze portal Ziliniak.sk.

    Kierowcy informują, że droga, na której doszło do wypadku, jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.

    "Badanie okoliczności i przyczyn tragicznego zdarzenia drogowego jest przedmiotem toczącego się śledztwa" - przekazała słowacka policja. Sprawą zajęła się prokuratura w Rużomberku.

    Źródło: Ziliniak.sk, Noviny.sk

