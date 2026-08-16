Tragiczny wypadek na Węgrzech. Najnowsze informacje z polskiego MSZ

W skrócie
- W szpitalach w trzech miastach na Węgrzech przebywają poszkodowani, a stan 10 osób określono jako bardzo poważny.
- MSZ potwierdziło śmierć 12 osób podróżujących polskim autokarem i poinformowało o trwającym ustalaniu, kiedy lżej ranni będą mogli kontynuować podróż.
- Do wypadku doszło, gdy polski autokar zjechał z drogi do rowu i się przewrócił; według węgierskiej policji przypuszcza się, że kierowca zasnął.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Podczas konferencji prasowej Andrzej Osiak, Naczelnik Wydziału Pomocy Konsularnej i Kryzysów Konsularnych MSZ, potwierdził śmierć 12 osób podróżujących autokarem, który uległ wypadkowi na autostradzie na Węgrzech.
Jak dodał, wszystkie poszkodowane osoby zostały przewiezione do okolicznych szpitali w Miszkolcu, Debreczynie i Egerze. - Stan około 10 osób jest bardzo poważny - podkreślił Osiak.
Węgry. Wypadek polskiego autokaru. MSZ przekazało nowe informacje o poszkodowanych
Naczelnik Wydziału Pomocy Konsularnej w MSZ zwrócił się do rodzin i bliskich ofiar i poszkodowanych, prosząc o cierpliwość. Zaznaczył, że wszelkie informacje będą przekazywane, gdy zostaną potwierdzone. - Konsul musi poczekać na oficjalną informację od władz węgierskich - dodał.
Osiak nadmienił, że wśród poszkodowanych są kierowcy autokaru, z którym już rozmawiała tamtejsza policja. - Służby węgierskie będą ustalały przyczyny wypadku - zaznaczył na konferencji prasowej.
Przedstawiciel MSZ nadmienił, że rozmawiał z konsul, która twierdziła, że osoby, które były lżej poszkodowane, również znajdują się w szpitalach. - W tej chwili ustalamy, czy którekolwiek z tych osób będą mogły kontynuować podróż i kiedy to będzie mogło nastąpić - zaznaczył.
Na konferencji Osiak przekazał też, że "konsul będzie pojawiał się po południu w każdym ze szpitali, w których są polscy obywatele poszkodowani w wypadku". Pytany o barierę językową, podkreślił, że polscy dyplomaci pomagają w tej kwestii.
- Wiem również, że przedstawiciele Polonii zaangażowali się w pomoc, m.in. z okolic Egeru. Mam nadzieję, że ta bariera językowa nie jest aż taką przeszkodą, która uniemożliwia świadczenie skutecznej pomocy poszkodowanym - mówił Andrzej Osiak.
Tragiczny wypadek na Węgrzech. Polski autokar zjechał z drogi i wpadł do rowu
Szef MSZ, powołując się na informacje od swojej węgierskiej odpowiedniczki Anity Orban, przekazał, że "węgierska policja już zaczęła przesłuchiwanie świadków".
Jako pierwszy o tragedii powiadomił premier Węgier Peter Magyar. Niedługo później doniesienia te potwierdziło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi" - napisał Radosław Sikorski.
Ze wstępnych informacji przekazywanych przez węgierskie służby wynika, że polski autokar zjechał z prostego odcinka trasy do rowu i przewrócił się. "Zgodnie z aktualnymi danymi przypuszcza się, że kierowca zasnął" - dodała tamtejsza policja.
W autobusie turystycznym znajdowało się 57 pasażerów i dwóch kierowców. Wcześniej informowano, że udało się wydostać 35 osób. Aby podnieść pojazd i wydobyć innych podróżnych, na miejsce zadysponowano dźwigi.
Z ustaleń Interii wynika, że autobusem podróżowali pielgrzymi wracający z Medjugorie. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie potwierdził, że pojazdem wracała pielgrzymka z Bośni i Hercegowiny. Wojewoda podkarpacka zwołała z związku z wypadkiem sztab kryzysowy.