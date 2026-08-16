Tragiczny wypadek na Węgrzech. Najnowsze informacje z polskiego MSZ

W skrócie W szpitalach w trzech miastach na Węgrzech przebywają poszkodowani, a stan 10 osób określono jako bardzo poważny.

MSZ potwierdziło śmierć 12 osób podróżujących polskim autokarem i poinformowało o trwającym ustalaniu, kiedy lżej ranni będą mogli kontynuować podróż.

Do wypadku doszło, gdy polski autokar zjechał z drogi do rowu i się przewrócił; według węgierskiej policji przypuszcza się, że kierowca zasnął.

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Podczas konferencji prasowej Andrzej Osiak, Naczelnik Wydziału Pomocy Konsularnej i Kryzysów Konsularnych MSZ, potwierdził śmierć 12 osób podróżujących autokarem, który uległ wypadkowi na autostradzie na Węgrzech.

Jak dodał, wszystkie poszkodowane osoby zostały przewiezione do okolicznych szpitali w Miszkolcu, Debreczynie i Egerze. - Stan około 10 osób jest bardzo poważny - podkreślił Osiak.

Węgry. Wypadek polskiego autokaru. MSZ przekazało nowe informacje o poszkodowanych

Naczelnik Wydziału Pomocy Konsularnej w MSZ zwrócił się do rodzin i bliskich ofiar i poszkodowanych, prosząc o cierpliwość. Zaznaczył, że wszelkie informacje będą przekazywane, gdy zostaną potwierdzone. - Konsul musi poczekać na oficjalną informację od władz węgierskich - dodał.

Osiak nadmienił, że wśród poszkodowanych są kierowcy autokaru, z którym już rozmawiała tamtejsza policja. - Służby węgierskie będą ustalały przyczyny wypadku - zaznaczył na konferencji prasowej.

Przedstawiciel MSZ nadmienił, że rozmawiał z konsul, która twierdziła, że osoby, które były lżej poszkodowane, również znajdują się w szpitalach. - W tej chwili ustalamy, czy którekolwiek z tych osób będą mogły kontynuować podróż i kiedy to będzie mogło nastąpić - zaznaczył.

Na konferencji Osiak przekazał też, że "konsul będzie pojawiał się po południu w każdym ze szpitali, w których są polscy obywatele poszkodowani w wypadku". Pytany o barierę językową, podkreślił, że polscy dyplomaci pomagają w tej kwestii.

- Wiem również, że przedstawiciele Polonii zaangażowali się w pomoc, m.in. z okolic Egeru. Mam nadzieję, że ta bariera językowa nie jest aż taką przeszkodą, która uniemożliwia świadczenie skutecznej pomocy poszkodowanym - mówił Andrzej Osiak.

Andrzej Osiak, Naczelnik Wydziału Pomocy Konsularnej i Kryzysów Konsularnych MSZ Paweł Supernak PAP

Tragiczny wypadek na Węgrzech. Polski autokar zjechał z drogi i wpadł do rowu

Szef MSZ, powołując się na informacje od swojej węgierskiej odpowiedniczki Anity Orban, przekazał, że "węgierska policja już zaczęła przesłuchiwanie świadków".

Jako pierwszy o tragedii powiadomił premier Węgier Peter Magyar. Niedługo później doniesienia te potwierdziło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi" - napisał Radosław Sikorski.

Ze wstępnych informacji przekazywanych przez węgierskie służby wynika, że polski autokar zjechał z prostego odcinka trasy do rowu i przewrócił się. "Zgodnie z aktualnymi danymi przypuszcza się, że kierowca zasnął" - dodała tamtejsza policja.

W autobusie turystycznym znajdowało się 57 pasażerów i dwóch kierowców. Wcześniej informowano, że udało się wydostać 35 osób. Aby podnieść pojazd i wydobyć innych podróżnych, na miejsce zadysponowano dźwigi.

Z ustaleń Interii wynika, że autobusem podróżowali pielgrzymi wracający z Medjugorie. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie potwierdził, że pojazdem wracała pielgrzymka z Bośni i Hercegowiny. Wojewoda podkarpacka zwołała z związku z wypadkiem sztab kryzysowy.



