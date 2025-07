Tragiczny wypadek na Sardynii. Media: Za kierownicą żona szefa Lufthansy

Do wypadku doszło na włoskiej wyspie Sardynia na wybrzeżu Costa Smeralda.

Według wstępnych ustaleń autem, które brało udział w wypadku, było BMW X5 należące do żony prezesa Lufthansy. Do zdarzenia miało dojść najprawdopodobniej na przejściu dla pieszych na Via Aga Khan.