Jakub Pogorzelski

Do tragicznego wypadku doszło ok. godz. 5 przed obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej. Dwie osoby nie żyją, a jedna jest ranna po zderzeniu trzech samochodów - dwóch busów i ciężarówki z naczepą. Na miejscu pracują służby, droga w kierunku Białegostoku jest zablokowana.

W skrócie

  • Na trasie S8 przed obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej doszło do zderzenia dwóch busów i ciężarówki z naczepą.
  • W wyniku wypadku dwie osoby zginęły na miejscu, a jedna została ranna.
  • Droga w kierunku Białegostoku jest zablokowana, policja kieruje ruch na objazdy.
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło chwilę przed godz. 5 - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, kierujący busem marki Renault uderzył w tył ciężarówki Volvo z naczepą, którą kierował 57-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego.

Następnie w tył Renault uderzył bus Mercedes Sprinter, kierowany przez 26-latka z powiatu grudziądzkiego.

- Renault podróżowało łącznie 9 osób, dwie osoby zginęły na miejscu, kierowca i pasażer siedzący z przodu. Do szpitala został przewieziony kierowca Mercedesa - przekazała w rozmowie z Polsat News asp. Marzena Laczkowska z KPP w Ostrowi Mazowieckiej.

Pozostali kierowcy byli trzeźwi.

Droga w kierunku Białegostoku na trasie S8 jest zablokowana ze względu na pracę służb. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu poinformowała, że policjanci wyznaczyli objazdy przez Węzeł Poręba, a następnie w kierunku miejscowości Brok.

