Tragiczny wypadek na Krecie. Turysta z Polski nie miał szans
Tragiczne informacje z Krety. 50-letni Polak zginął w wypadku drogowym w mieście Hersonissos. Mężczyzna został potrącony przez busa, który próbując ominąć pieszych, zderzył się z motocyklem.
Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w mieście Hersonissos na Krecie.
Z relacji greckich mediów wynika, że kierowca busa próbując ominąć pieszych przechodzących przez jezdnię, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z motocyklem, którym podróżowały dwie osoby.
Tragiczny wypadek na Krecie. Nie żyje Polak
Po zderzeniu bus wypadł z jezdni i potrącił spacerującego turystę. Jak się okazało był to 50-letni Polak.
Mężczyzna nie miał żadnych szans. Zginął na miejscu.
W wyniku wypadku ranne zostały dwie osoby podróżujące motocyklem, w wieku 17 i 48 lat. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Lokalne media podają, że kierowca busa jest w szoku. W sprawie wypadku wszczęto śledztwo. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.