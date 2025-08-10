Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w mieście Hersonissos na Krecie.

Z relacji greckich mediów wynika, że kierowca busa próbując ominąć pieszych przechodzących przez jezdnię, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z motocyklem, którym podróżowały dwie osoby.

Tragiczny wypadek na Krecie. Nie żyje Polak

Po zderzeniu bus wypadł z jezdni i potrącił spacerującego turystę. Jak się okazało był to 50-letni Polak.

Mężczyzna nie miał żadnych szans. Zginął na miejscu.

W wyniku wypadku ranne zostały dwie osoby podróżujące motocyklem, w wieku 17 i 48 lat. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Lokalne media podają, że kierowca busa jest w szoku. W sprawie wypadku wszczęto śledztwo. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

