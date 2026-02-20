W skrócie Siedmiu chińskich turystów i kierowca autobusu uznani za zmarłych po wpadnięciu pojazdu do wody na zamarzniętym jeziorze Bajkał.

Jednemu z turystów udało się samodzielnie ewakuować z tonącego pojazdu.

Rosyjskie służby prowadzą akcję ratunkową, odnaleziono ciała siedmiu osób, a śledztwo dotyczy zaniedbania oraz niebezpiecznych usług.

Siedmiu chińskich turystów oraz kierowca autobusu nie żyją, po tym, jak jadący po zamarzniętym jeziorze Bajkał pojazd wpadł do wody - poinformował lokalny gubernator Igor Kobzew za pośrednictwem kanału na Telegramie. Jeden z turystów zdołał w porę się ewakuować.

Rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych wyjaśniło, że pojazd, którym podróżowali turyści, wpadł do szczeliny lodowej o szerokości trzech metrów i głębokości 18 metrów.

Jak przekazała powiązana z Kremlem agencja prasowa TASS, na miejsce dotarli ratownicy, którzy przeprowadzili akcję przy pomocy kamery podwodnej.

Rosja. Tragedia na jeziorze Bajkał. Autobus wpadł do wody

Poinformowano, że dotychczas odnaleziono ciała siedmiu osób, jednak planowane są działania nurków.

Na miejscu pracują dwie jednostki ze sprzętem i pięciu specjalistów Bajkalskiego Zespołu Poszukiwawczo-Ratowniczego - poinformowała państwowa agencja Ria Nowosti.

Wszczęto postępowanie karne w sprawie zaniedbania i świadczenia niebezpiecznych usług, które doprowadziły do śmierci turystów. Rosjanie poinformowali również o incydencie Konsulat Generalny Chin w Irkucku.

Chińska turystyka w Rosji gwałtownie wzrosła w ostatnich latach w związku z politycznym zbliżeniem między dwoma sąsiadami oraz deklaracją "partnerstwa strategicznego bez ograniczeń" w zeszłym roku, a także wprowadzeniem wzajemnego ruchu turystycznego bez wiz.

Źródło: Reuters, TASS, Ria Nowosti

