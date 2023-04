Do rozbicia się helikopterów AH-64 Apache na Alasce doszło w czwartek. Śmigłowce spadły "podczas powrotu z lotu szkoleniowego, zabijając trzech żołnierzy i raniąc czwartego" - poinformowała agencja Associated Press.

Tragedia na Alasce. Trzech żołnierzy nie żyje

Dwóch żołnierzy zginęło na miejscu, trzeci zmarł w drodze do szpitala w Fairbanks. Czwarty z uczestników feralnego lotu jest leczony z powodu obrażeń, których doznał.

Maszyny pochodziły z 1. batalionu szturmowego 25. pułku lotniczego w Fort Wainwright, który stacjonuje w pobliżu Fairbanks.

Tragedię skomentował generał dywizji Brian Eifler z 11. Dywizji Powietrznodesantowej.

"To niewiarygodna strata dla rodzin tych żołnierzy, ich towarzyszy i dla dywizji. Nasze modlitwy kierujemy do ich rodzin, przyjaciół i bliskich, a my udostępniamy wszystkie zasoby armii, aby ich wesprzeć" - napisał w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.